Accor : lourde perte nette en 2020

Accor publie un résultat net part du groupe en perte de 1,99 milliard d'euros au titre de 2020, contre un bénéfice de 464 millions l'année précédente, pour un excédent brut d'exploitation (EBE) passé de +825 à -391 millions d'une année sur l'autre.



Le chiffre d'affaires du groupe hôtelier s'établit à 1,62 milliard d'euros, en baisse de 60% (-54,8% à périmètre et change constants), pour un RevPAR en repli de 62% dans un environnement marqué par des mesures de confinement et de fermeture des frontières.



Compte tenu de la consommation de liquidité enregistrée en 2020 et de l'incertitude portant sur la reprise de l'activité, le conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine AG du 29 avril de ne pas verser de dividende.



