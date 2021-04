Accor : ALL - Accor Live Limitless surprend un fan du Paris Saint-Germain, … en recréant le Parc des Princes dans son appartement !

Avec la complicité de sa compagne Julia, ALL - Accor Live Limitless avait tout prévu pour que Guillaume, ce chanceux supporter sélectionné parmi les membres ALL, puisse profiter d'une expérience inédite, pour regarder le match comme au stade, dans les meilleures conditions : couloir d'entrée transformé en mythique entrée des joueurs, pelouse qui recouvre le salon, chambre devenue vestiaire de football, canapé transformé en tribune, écran géant… Quentin Lechat, chef pâtissier du Royal Monceau, Raffles Paris a même fait le déplacement pour préparer le déjeuner.

Ultimes surprises : la visite de la légende du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Pauleta, qui a regardé le match aux côtés de Guillaume, un message dédié de Marco Verratti à la fin du match ainsi qu'une dédicace sur le bandeau LED autour du terrain, pendant le match !

Si Guillaume a pu vivre ce moment inoubliable, c'est parce qu'il est membre de ALL - Accor Live Limitless, dont l'ambition est de faire vivre, à travers son partenariat avec le Paris Saint-Germain, des expériences uniques et empreintes de sens, aux membres du programme ainsi qu'aux fans du club.



ALL - Accor Live Limitless, programme de fidélité et plateforme de réservation de Accor, s'inscrit ainsi comme un compagnon lifestyle du quotidien, traduisant une nouvelle vision de l'hospitalité qui va au-delà du simple hébergement. ALL propose des avantages, des récompenses et des expériences uniques à ses membres, non seulement lors de leurs séjours à l'hôtel, mais également à leur domicile, partout dans le monde. À chaque réservation sur la plateforme ALL - Accor Live Limitless, les membres cumulent des Reward Points, qu'ils peuvent ensuite transformer en réductions ou en expériences : matches du Paris Saint-Germain en loge, voyages et rencontres exclusives avec les joueurs du club… Depuis août 2019, ce sont près de 1200 personnes à travers le monde, membres du programme ALL - Accor Live Limitless et supporters du Paris Saint-Germain, qui ont pu profiter d'expériences inédites.



Opération organisée dans le respect des mesures sanitaires. Les intervenants ont été préalablement testés à la Covid-19.



