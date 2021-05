Accor : ALL Limitless Challenges - Épisode 1 Un membre du programme de fidélité ALL défie Marquinhos à la basse pour un concert inédit avec L'Impératrice

Centrée autour des passions de ses membres, la campagne #LimitlessChallenges imaginée par ALL - Accor Live Limitless, partenaire principal et sponsor maillot du Paris Saint-Germain, a désigné un gagnant pour ce premier challenge. Une belle rencontre dans un hôtel ibis avec Marquinhos et le groupe de musique L'Impératrice...



ALL - Accor Live Limitless, programme de fidélité et plateforme de réservation de Accor, a lancé en début d'année une campagne proposant à ses membres de défier les joueurs du Paris Saint-Germain sur le terrain de leur choix.



Avec l'opération #LimitlessChallenges, ALL - Accor Live Limitless, qui s'inscrit comme un compagnon lifestyle du quotidien, permet à ses membres de vivre des moments exceptionnels au sein des hôtels faisant partie de son portefeuille de marques. Le premier élu, un passionné de musique, a ainsi eu la chance de défier Marquinhos, à l'hôtel ibis Clamart Paris Velizy. Le challenge proposé : apprendre à jouer de la guitare basse au capitaine du Paris Saint-Germain.



C'est donc au sein du tout nouvel hôtel ibis de Clamart que ALL a organisé le premier Limitless challenge autour de la musique. Un univers en parfaite adéquation avec ibis MUSIC, un programme qui vise à partager cette passion musicale avec tous les clients ibis, en organisant notamment des concerts réguliers dans tous les hôtels de la marque.

C'est dans une chambre spécialement transformée en studio de musique équipé de batteries, guitares et amplis, que le membre ALL - Accor Live Limitless a eu l'honneur d'apprendre à Marquinhos à jouer de la guitare basse.



Après un beau moment de complicité avec le joueur, le duo a découvert que ALL leur réservait une autre surprise de taille ! C'est en poussant la porte de la chambre voisine qu'ils ont rejoint une véritable scène de concert, avec le groupe L'Impératrice qui les a invités sur scène pour une performance inoubliable.

Une expérience à l'image de ce que ALL - Accor Live Limitless offre à ses membres au sein des différents hôtels du Groupe au quotidien, et qui traduit une nouvelle vision de l'hospitalité qui va au-delà du simple hébergement.



ALL réserve à ses membres d'autres rencontres exceptionnelles… à suivre au prochain épisode !



Opération organisée dans le respect des mesures sanitaires. Les intervenants ont été préalablement testés à la Covid-19.



@all #LimitlessChallenges



***