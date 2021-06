Accor : «ALL Limitless Challenges» - Épisode 2 Un membre du programme de fidélité ALL et Alessandro Florenzi réunis à l'hôtel Molitor pour un défi autour du...

ALL - Accor Live Limitless, programme de fidélité et plateforme de réservation de Accor, lançait en début d'année une campagne proposant à ses membres de défier les joueurs du Paris Saint-Germain sur le terrain de leurs passions.Avec l'opération #LimitlessChallenges, ALL, compagnon lifestyle du quotidien, permet à ses membres de vivre des moments exceptionnels au sein des hôtels faisant partie de son portefeuille de marques. C'est au Molitor Paris - MGallery Hotel Collection qu'une gagnante italienne, passionnée de yoga, a ainsi eu la chance de rencontrer son joueur préféré : le latéral Alessandro Florenzi. Le challenge : défier le joueur du Paris Saint-Germain lors d'un cours de FightGently - une variante du Yoga traditionnel mélangeant arts martiaux, pilates et mouvements tribaux.Ce challenge est en parfaite adéquation avec l'approche de la marque centrée autour du bien-être. C'est au-dessus de la piscine intérieure, sur une plateforme en verre montée pour l'occasion, que la gagnante ALL a pu affronter son compatriote sous la houlette de la fondatrice du Fight Gently : Vanessa Villa, championne de karaté et professeure de Yoga et de méditation, invitée pour l'occasion.Les deux protagonistes ont pu partager un moment privilégié dans ce cadre d'exception reflétant l'univers MGallery Hotel Collection. Une expérience à l'image des ambitions de la Collection qui souhaite offrir à ses invités des espaces leur permettant de se consacrer à leur bonheur et leur bien-être à travers chacun de leurs séjours.Encore une expérience à l'image de ce que ALL - Accor Live Limitless offre à ses membres au sein des différents hôtels, et qui s'inscrit dans l'art si particulier d'accueillir et d'héberger du Groupe.ALL - Accor Live Limitless réserve une dernière rencontre inoubliable… à suivre au prochain épisode !Opération organisée dans le respect des mesures sanitaires. Les intervenants ont été préalablement testés à la Covid-19.