Accor : Brune Poirson rejoint Accor en tant que directrice du Développement Durable

Attachments Original document

Permalink Disclaimer Accor SA published this content on 13 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 April 2021 10:22:03 UTC.

Accor annonce la nomination de Brune Poirson au poste de Directrice du Développement Durable. Brune Poirson sera directement rattachée à Sébastien Bazin, Président-directeur général et devient membre du Comité Exécutif. Elle aura pour mission de définir, d'animer et de suivre les engagements, la stratégie et le déploiement des plans d'action du Groupe en matière de développement durable. Elle aura également sous sa responsabilité la Fondation Accor Solidarity et le ALL Heartists Fund. Cette nomination sera effective à compter du 5 mai 2021.: « Depuis plus de 25 ans maintenant, Accor a été en pointe pour relever les défis écologiques et humains que soulèvent le développement du tourisme et des voyages. Avec l'arrivée de Brune Poirson, je souhaite que nous puissions amplifier nos engagements en matière de préservation de l'environnement, donner un nouvel élan à nos actions en faveur des communautés au sein desquelles nous exerçons nos activités et porter haut, partout où nous sommes présents, la force de nos convictions et de nos actions. Agir positivement pour l'environnement et en faveur des femmes et des hommes qui au quotidien font rayonner notre industrie n'est pas une option. Dans ce domaine aussi, je souhaite que nous soyons exemplaires, audacieux et pionnier. »Je suis très heureuse de rejoindre l'un des leaders mondiaux de l'hospitalité et de pouvoir ainsi mettre mon expérience et mes convictions au service de l'action. Au travers de plus de 5100 hôtels dans le monde, de centaines de propriétaires et de partenaires, plusieurs centaines de millions de clients et grâce à des équipes expérimentées sur le terrain, nous avons la formidable chance d'agir, au quotidien, de manière concrète et forte. Dans ces nouvelles fonctions, je souhaite contribuer à poursuivre l'ambition de Accor depuis sa création : faire vivre une hospitalité positive, moderne et responsable ».Engagée depuis toujours pour le développement durable, Brune Poirson combine une double expérience du privée et du public. Elle a notamment, au sein du Gouvernement français, porté la Loi anti-gaspillage, qui s'attaque entre autres à la pollution plastique, et siégé au sein d'instances majeures en France et au plan international. Brune Poirson était jusqu'à maintenant députée. Elle a été pendant trois ans Secrétaire d'Etat à la Transition Ecologique et la première française élue Vice-Présidente de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement.Brune Poirson a débuté sa carrière à Londres, au sein de la Fondation pour l'Innovation de la Grande-Bretagne, puis rejoint successivement l'Agence Française de Développement et l'entreprise Veolia en Inde, avant de travailler dans un incubateur de startups vertes à Boston. Agée de 38 ans, Brune Poirson est diplômée de la London School of Economics, de l'IEP d'Aix et de la Kennedy School de Harvard.