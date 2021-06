Accor : Ibis budget et Decathlon font équipe pour faire vivre le sport dans les hôtels ibis budget

Après une année marquée par les confinements et mesures sanitaires, les Français se sont remis au sport et continue de l'intégrer à leur quotidien : les joggeurs ont envahi les trottoirs et les salles de sport se sont invitées à domicile. Pour aider les Français à garder le rythme sur la route des vacances, ou le temps d'un séjour à l'hôtel, ibis budget propose des cours de sport gratuits en live et ouverts à tous dans 52 hôtels de la marque. Conçues spécialement pour ibis Budget, ces sessions de « Smart Sport », dédiées aux adultes et aux enfants, comprendront des exercices faciles et accessibles à tous, en se servant d'objets du quotidien.« Parce qu'il est aujourd'hui essentiel de faire de nos hôtels de vrais lieux de vie pour nos clients et renforcer notre positionnement Smart et Sport, nous avons à travers ce partenariat la volonté d'enrichir et dynamiser nos hôtels. Pour transformer nos hôtels en terrain de jeu, nous nous sommes naturellement associés à Decathlon. Début 2020 déjà, nous mettions à disposition de nos clients, à la réception de nos 350 hôtels, des kits sportifs Decathlon. Nous sommes aujourd'hui très fiers de passer une étape supplémentaire dans notre collaboration pour offrir à nos clients et aux habitants à proximité de nos hôtels des moments sportifs et ludiques, que chacun peut venir expérimenter seul ou en famille », expliqueDu 12 juin au 4 décembre à l'ibis budget de Biarritz Anglet, Lille Centre ou Strasbourg Centre République, des sessions gratuites de « Smart sport », seront dispensées les samedis et dimanches matin jusqu'à fin de l'été puis les mercredis après-midi et samedis matin, dès la rentrée.Les 104 sessions de sport seront encadrées par des coachs professionnels de TRAIN ME (partenaire Decathlon) et se dérouleront dans les espaces extérieurs de nos hôtels, dans le respect le plus strict des conditions sanitaires en vigueur.A l'issue de la séance, chaque participant se verra offrir un kit pour reproduire les exercices partout, tout le temps : une gourde en forme haltère et une serviette pour garder la forme. De nombreuses autres surprises seront à découvrir sur place.Les participants peuvent s'inscrire directement en ligne via ces deux liens : https://smartsportbyibisbudget.com/evenements et sur https://activites.decathlon.fr/fr-FR/c/smart-sport-ibis-budget Fort de son concept « Smart Sport », ibis budget s'est associé dès 2019 à Decathlon pour donner accès au sport à l'ensemble de ses clients et ainsi transformer ses hôtels en lieux de vie pour le plus grand plaisir des petits et grands et favoriser les moments de partages ludiques et amusants.« Lorsqu'ibis budget nous a sollicité pour équiper ses hôtels en matériel sportif, nous avons immédiatement vu une réelle opportunité de démocratiser encore la pratique du sport. Emmener le sport là où il n'est pas est en effet l'un des 3 piliers de notre 'Mission 80' (ndlr : participer activement à ce qu'en 2030, 80% des Français pratiquent régulièrement une activité sportive).Nous espérons que ce partenariat de la première édition du « Smart sport tour » sera apprécié des clients d'ibis budget. Avec ibis budget, Decathlon vient une fois de plus faciliter l'accès à l'activité physique pour tous et partout, comme c'est déjà le cas avec la plateforme https://activites.decathlon.fr/ (plateforme qui met à disposition des sessions sportives gratuites ou payantes, proposées et encadrées par des professionnels partout en France.) » -En plus des sessions de sport, les clients ibis budget vont pouvoir retrouver les kits sportifs Decathlon disponibles à la réception des hôtels pour rester actifs tout au long de la journée : des raquettes et balles de ping-pong, des tapis de gym, des haltères, des mini paniers de basket ou encore des mini bandes élastiques feront le bonheur des sportifs amateurs ou confirmés ! Commencer la journée par une petite session de Yoga « in room », jouer au Free Ping Pong ou défier son camarade de séjour au basket ? Rien de plus facile avec Ibis Budget.Pour aller encore plus loin dans l'expérience sportive avec ibis budget ; chaque personne, cliente ou pas de l'hôtel, pourra retrouver sur le site Smart Sport by ibis budget des routines sportives en vidéos, des parcours sportifs, etc. (ex. parcours pour courir ou se dépenser à vélo).