Accor Acquisition Company (AAC), le SPAC sponsorisé par le groupe hôtelier Accor, compte lever 275 millions d’euros lors de son introduction en Bourse (IPO) à Paris. L’exercice de l’option de surallocation pourrait porter le montant levé à 300 millions d’euros. L’opération se fera via l’émission d’unités, constituée chacune d’une action marché et d’un bon de souscription d’actions marché, au prix unitaire de 10 euros. Accor participera à l’IPO en plaçant un ordre d’un montant de 20 millions d’euros dans le livre d’ordres.



Pour rappel, Accor avait annoncé la semaine dernière le lancement du SPAC AAC. Il a pour but d'acquérir une ou plusieurs sociétés dans des secteurs connexes au cœur de métier hôtelier, notamment dans les secteurs de la restauration (Food & Beverage), le flex office, le bien-être, le divertissement et l'événementiel ainsi que les technologies liées à l'hôtellerie.



Pour Accor, ces secteurs représentent " un vaste marché sous-adressé, caractérisé par une croissance séculaire et des opportunités de développement à grande échelle ".



La période d'offre débute aujourd'hui et se clôturera demain. La cotation est prévue le 2 juin prochain.