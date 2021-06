Accor : Les joueurs du Paris Saint-Germain préparent leur«Summer Move» avec ALL – Accor Live Limitless

Si juin marque le début de la période des transferts interclubs des joueurs de football, c'est aussi le mois où l'on songe… à ses destinations d'été. Et cela vaut aussi pour les joueurs du Paris Saint-Germain !

ALL - Accor Live Limitless, partenaire principal et sponsor maillot du Paris Saint-Germain dévoile sa dernière campagne pleine d'humour dans laquelle les joueurs du club parisien sont en pleine réflexion sur leur « Summer Move ». Ainsi, Angel Di Maria, Keylor Navas et Presnel Kimpembe, partent, inquiets, à la recherche de leurs deux coéquipiers Neymar Jr. et Marco Verratti, qui semblent avoir des envies d'autres horizons, comme Barcelone ou Manchester. À moins que ce ne soit les Bahamas, Bali, Bahia au Brésil…, ou bien les Maldives, Malte, Marrakech, Manhattan… ?Pour ALL - Accor Live Limitless, le programme de fidélité et plateforme de réservation de Accor, cette nouvelle campagne « Summer Move » est l'occasion de mettre en avant sa plateforme ALL.com et ses nombreuses destinations à travers le monde.ALL - Accor Live Limitless s'inscrit comme le compagnon lifestyle du quotidien, traduisant une nouvelle vision de l'hospitalité qui va au-delà du simple hébergement. ALL - Accor Live Limitless propose des avantages, des récompenses et des expériences uniques à ses membres, non seulement lors de leurs séjours à l'hôtel, mais également à leur domicile, partout dans le monde. À chaque réservation sur la plateforme ALL - Accor Live Limitless, les membres cumulent des Reward Points, qu'ils peuvent ensuite transformer en réductions ou en expériences : matchs du Paris Saint-Germain en loge, voyages et rencontres exclusives avec les joueurs du club… Depuis août 2019, ce sont près de 1 200 personnes à travers le monde, membres du programme ALL - Accor Live Limitless et supporters du Paris Saint-Germain, qui ont pu profiter d'expériences inédites.Et vous, quel sera votre « Summer Move » ?