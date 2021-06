Accor : Notre Groupe s'engage pour faire rayonner sa vision holistique du bien-être

Au cours des dernières années, de nombreux marchés à travers le monde ont enregistré une forte augmentation - entre 27 % et 65 % - de la priorité accordée au bien-être*. Une tendance mondiale qui n'a fait que prendre plus d'ampleur depuis la crise sanitaire. Avec l'augmentation du stress, de l'anxiété et de l'isolement liés au contexte, le marché du bien-être mental (méditation, sommeil et santé du cerveau) dispose notamment d'un fort potentiel de croissance et représente 121 milliards de dollars**. Le motto « un esprit sain dans un corps sain » s'impose aujourd'hui comme un véritable mode de vie adopté par le plus grand nombre. Le bien-être n'est plus une option, c'est un essentiel qui doit se retrouver au quotidien. D'autres tendances de fonds - comme la quête de nouvelles expériences, la recherche de sens dans la vie de tous les jours, l'accélération spectaculaire du numérique, l'engagement de plus en plus marqué du public en faveur du développement durable, l'influence des réseaux sociaux - ne viennent que confirmer cette prise de conscience globale et font émerger de nouveaux modes de consommation.

Accor, un leader reconnu sur le segment bien-être dans l'hospitalité, adopte une approche holistique ancrée autour de 6 piliers fondamentaux pour favoriser le bien-être de nos clients, que ce soit dans nos spas, dans nos hôtels mais aussi à distance grâce au digital : Nutrition, Design & Environnement, Activité Physique & Sportive, Spa, Bien-être Mental & Pleine conscience et Bien-être Digital. Une vision qui prend vie au sein des plus de 570 spas de nos marques, de nos plus de 1 000 salles de sportset clubs de gym in-hotel, de nos 12 destinations Thalassa Sea & Spa, etc…

Emlyn Brown VP Well-Being Luxury & Premium Brands

a déclaré :

« Le bien-être de nos clients est devenu plus important que jamais, avec la pandémie qui a accéléré la tendance mondiale du bien-être et des modes de vie plus sains. Il y a une prise de conscience croissante du fait que « Health is Wealth » (la santé est une richesse) - ¾ de nos hôtes, toutes démographies et segments hôteliers confondus, ont entrepris une démarche pour améliorer leur bien-être au quotidien. Le bien-être est aussi un accélérateur d'activité supplémentaire pour les propriétaires de nos établissements, et représente une opportunité croissante d'alimenter leur business et de stimuler leur performance. En tant que l'un des leaders du bien-être dans le secteur hôtelier, nous sommes toujours en quête de nouvelles solutions innovantes et de nouvelles expériences de bien-être pour nos marques, afin d'apporter une plus grande valeur à nos clients, partenaires commerciaux et collaborateurs et faire du bien-être un incontournable pour le Groupe. »

Pour que le secteur de l'hospitalité contribue activement au bien-être physique, mental et spirituel de tous, notre Groupe imagine de nouvelles expériences de bien-être main dans la main ses marques. A travers le monde, ces dernières proposent des programmes innovants dédiés pour anticiper et mieux répondre aux besoins croissants en la matière. A l'occasion de la Journée Mondiale du Bien-être, redécouvrez quelques-unes des initiatives emblématiques de nos enseignes.