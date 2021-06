Accor : Œuvrer pour une hospitalité plus inclusive

Depuis plusieurs années, le Groupe se mobilise en faveur de l'égalité et de la non-discrimination sur la base de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle à travers le monde. Il s'agit d'un côté de favoriser le bien-être de nos collaborateurs LGBTQ+ grâce à des formations, des processus de recrutement et d'intégration dédiés, mais aussi d'être plus inclusif vis-à-vis de nos clients dans les hôtels avec des événements, des partenariats, des produits & services personnalisés, etc. Enfin, Accor lance régulièrement des campagnes de sensibilisation et de nouvelles collaborations autour de ces enjeux. Aujourd'hui, notre Groupe réaffirme son engagement et fait de l'accueil de la communauté LGBTQ+ un des 4 piliers de sa stratégie Diversité & Inclusion. Le but : s'imposer comme une référence sur le marché de l'hôtellerie pour l'intégration des employés, et l'accueil des clients LGBTQ+, notamment via notre nouvelle collaboration internationale avecIGLTA, l'Association internationale du tourisme LGBTQ+. Un nouvel élan également porté par le lancement d'un comité international LGBTQ+ pour mobiliser les équipes et partager les bonnes pratiques en interne.

Nos équipes régionales font rayonner nos engagements :

Accor a eu un rôle pionnier en Amérique du Sud , d'abord au Brésil en rejoignant de manière proactive le Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ en 2017, une organisation visant à encourager les entreprises à promouvoir les droits des LGBTQ+ et leur inclusion en entreprise, puis en élargissant son champ d'action, en Argentine en 2018 puis en Colombie en 2019, suivi plus récemment par le Chili et le Pérou. Accor est également partenaire officiel de la Pride LGBTI+ de São Paulo depuis 2018.

Accor vient d'être élue au Brésil pour la 2ème fois comme l'une des meilleures entreprises pour lesquelles travailler dans le Great Place to Work (GPTW) LGBTQI+ 2021, occupant la 3ème place de la liste.

En Amérique du Nord , les équipes ont donné l'opportunité aux hôtels de participer à la célébration de ce Mois des fiertés en lançant une offre dédiée pour nos clients : découvrez le Package « Love to Love » .

En Australie , nos équipes participent à toutes les prides du pays (notamment le Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras, auxquelles +50 hôtels ont pris part), parrainent et accueillent de nombreux événements.

A l'occasion de la semaine de la Diversité & de l'Inclusion, les équipes organisent des webinars dédiés en Australie sur la thématique « Living an LGBTQI+ Life » et en Espagne un échange sur la communauté LGBTQ+ ainsi que des formations LGBTQ+ à travers le monde, etc.

