Accor : annonce un partenariat mondial avec l'IGLTA

Accor déploie depuis longtemps une approche volontaire et engagée en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Politiques d'inclusion internes, promotion de messages externes tels que la campagne « We are Open » d'ibis, ou parrainage de Marches des fiertés, Accor est à l'avant-garde sur les questions LGBTQ+ et se félicite de s'associer à IGLTA pour donner vie à ce partenariat.

NOTES AUX RÉDACTEURS

Déploiement de programmes internes de formation et de recrutement LGBTQ+ en Amérique du Sud ;

Webinaires et outils d'apprentissage numériques pour partager les meilleures pratiques et développer des collaborations inclusives ;

Soutien public à la campagne pour le mariage pour tous en Australie, en 2017 ;

Parrainage régulier des Marches des fiertés et des évènements LGBTQ+ à travers le monde ;

Lancement par ibis, en 2019, de la campagne « We are Open », visant à célébrer et à illustrer la culture inclusive de ses hôtels.

- Accor, un leader mondial de l'hôtellerie, et l'association internationale du tourisme LGBTQ+ (IGLTA), plus importante association pour la promotion du tourisme LGBTQ+, annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat international. Accor et l'IGLTA mettront ainsi tout en œuvre pour que le secteur de l'hôtellerie représente un espace sécurisé et inclusif pour toutes et tous, et favoriseront un accueil égal dans le secteur du voyage. Cette collaboration est une première étape permettant de valoriser le nouveau pilier de l'engagement de Accor en matière de diversité & d'inclusion, consistant à renforcer les dynamiques d'intégration des collaborateurs et d'accueil des clients et de la communauté LGBTQ+.Ce partenariat témoigne de l'intime conviction du Groupe Accor des bénéfices du tourisme LGBTQ+ sur les plans économiques et sociaux, et de la nécessité pour tous les voyageurs de se sentir bienvenus dans ses établissements. S'adressant à plus de 4 millions de consommateurs LGBTQ+, ce partenariat avec l'IGLTA permettra de promouvoir ce tourisme, tout en relayant les valeurs d'ouverture et d'inclusivité du Groupe auprès de cette communauté.En tant qu'acteur international et employeur majeur dans le secteur de l'hôtellerie, Accor est conscient du rôle essentiel qu'il doit jouer dans la définition et la mise en œuvre de normes en matière de diversité et d'inclusion. Les défis de l'année dernière n'ont fait que renforcer l'importance du vivre-ensemble et la pertinence des valeurs du Groupe : inclusion, équité et solidarité. Ces piliers fondamentaux sont pour le Groupe une force et un moteur de sa dynamique, lui permettant de cultiver l'innovation et la performance à l'échelle de l'entreprise, dans un environnement inclusif au sein duquel chacun peut s'épanouir.« Nous admirons depuis longtemps l'engagement de Accor en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, et sommes ravis d'officialiser ce partenariat visant à promouvoir le voyage LGBTQ+ », déclare« La volonté exprimée par Accor de créer des expériences rassurantes et le meilleur accueil aux voyageurs LGBTQ+, et de défendre la diversité au sein de ses équipes, est en parfaite adéquation avec la mission de l'IGLTA et le travail effectué par nos autres partenaires internationaux. »« Nous sommes fiers de compter au nombre des entreprises qui soutiennent et promeuvent le tourisme LGBTQ+. Avec plus de 260 000 collaborateurs dans 110 pays, la diversité fait partie intégrante du Groupe Accor ; elle est le fondement même de notre identité et de notre culture, qui place l'humain au cœur de nos actions. Accor s'engage à tout faire pour que la communauté LGBTQ+ se sente la bienvenue dans ses hôtels. Nous sommes convaincus que la collaboration annoncée ce jour avec IGLTA permettra de concrétiser la volonté du Groupe de s'imposer comme la référence, dans le secteur de l'hôtellerie, pour nos collaborateurs comme pour la clientèle LGBTQ+ », déclare« La Semaine de la diversité & de l'inclusion est un moment très important chez Accor, car cet évènement permet de célébrer nos collaborateurs et nos différences. C'est aussi le moment idéal pour se pencher sur les prochaines étapes et continuer à étudier ce qui peut être amélioré dans ces domaines. Nous cherchons en permanence à imaginer des initiatives garantissant à la communauté LGBTQ+ tout notre soutien dans ses voyages et sa découverte du monde. Ce nouveau pilier de la politique du Groupe est le reflet de notre engagement dans ce domaine essentiel », ajouteAccor adopte une approche volontaire et engagée en matière de diversité & d'inclusion, et prend ses engagements envers la communauté LGBTQ+ très à cœur. En voici quelques exemples :