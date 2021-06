Accor : partenariat international avec l'IGLTA

Accor et l'association internationale du tourisme LGBTQ+ (IGLTA) annoncent la conclusion d'un partenariat international.



Accor et l'IGLTA mettront ainsi tout en oeuvre pour que le secteur de l'hôtellerie représente un espace sécurisé et inclusif pour toutes et tous, et favoriseront un accueil égal dans le secteur du voyage.



' Cette collaboration est une première étape permettant de valoriser le nouveau pilier de l'engagement de Accor en matière de diversité & d'inclusion, consistant à renforcer les dynamiques d'intégration des collaborateurs et d'accueil des clients et de la communauté LGBTQ+ ' indique le groupe.



' S'adressant à plus de 4 millions de consommateurs LGBTQ+, ce partenariat avec l'IGLTA permettra de promouvoir ce tourisme, tout en relayant les valeurs d'ouverture et d'inclusivité du Groupe auprès de cette communauté ' rajoute la direction.



