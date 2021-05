Accor : succès du placement privé du SPAC

Accor Acquisition Company, Special Purpose Acquisition Company (SPAC) sponsorisé par Accor, indique avoir levé avec succès 300 millions d'euros dans le cadre de son placement privé d'unités qui seront admises aux négociations sur Euronext Paris.



Le SPAC a pour but d'acquérir une ou plusieurs sociétés dans des secteurs connexes au coeur de métier hôtelier d'Accor, dans l'un des secteurs parmi la restauration, le flex office, le bien-être, le divertissement et l'événementiel ou les technologies liées à l'hôtellerie.



La négociation des unités (en tant que promesses d'unités) sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris débutera le 1er juin. La cotation sans condition des unités débutera à la date du règlement-livraison, prévu le 2 juin.



