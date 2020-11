Accor : négociations exclusives avec Ennismore

Les groupes Accor et Ennismore annoncent être entrés en négociations exclusives. Les deux groupes veulent créer ainsi le plus grand opérateur mondial de l'hôtellerie lifestyle.



' Ce rapprochement réalisé par apport d'actifs donnera naissance à une nouvelle entité autonome et entièrement asset light, qui réunira un portefeuille unique de marques mondiales ' indique le groupe.



Accor sera l'actionnaire majoritaire de cette nouvelle entité.



Dès sa création, l'entité regroupera 12 enseignes et 73 hôtels en exploitation, auxquels s'ajouteront plus de 110 établissements pour lesquels des engagements fermes d'ouverture ont déjà été signés et environ 70 autres projets d'ouverture à l'étude, ainsi que plus de 150 restaurants et bars.



' Cette plateforme lifestyle devrait à moyen terme atteindre un EBITDA supérieur à 100 millions d'euros, le rapprochement permettant de réaliser des synergies de coûts significatives, de l'ordre de 15 millions d'euros par an ' rajoute le groupe.



