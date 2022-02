Accor : nominations proposées pour le conseil

Accor annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer le renouvellement des mandats de Qionger Jiang et Isabelle Simon, ainsi que de Nicolas Sarkozy et Sarmad Zok, en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans.



Le conseil a également décidé de proposer, pour trois ans également, outre la nomination de Hélène Auriol Potier qui avait déjà été annoncée, celles d'Asma Abdulrahman Al-Khulaifi et Ugo Arzani en qualité d'administrateurs.



Ces deux dernières nominations sont proposées afin de succéder à deux administrateurs dont les mandats arriveront à échéance, dans le cadre des accords de gouvernance conclus pour le groupe hôtelier avec Qatar Investment Authority.



