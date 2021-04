Accor nomme Brune Poirson directrice du développement durable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor a annoncé jeudi avoir nommé l'ancienne secrétaire d'Etat à la Transition écologique, Brune Poirson, au poste de directrice du développement durable.

Sa nomination sera effective à compter du 5 mai, a précisé Accor.

Brune Poirson aura pour mission "d'animer et de suivre les engagements, la stratégie et le déploiement des plans d'action du groupe en matière de développement durable", a indiqué Accor, dans un communiqué. L'ex-membre du gouvernement rejoindra également comité exécutif du groupe et sera directement rattachée au PDG, Sébastien Bazin.

April 15, 2021 06:39 ET (10:39 GMT)