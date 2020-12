Accor : nomme Patrick Mendes Directeur Général Commercial et réorganise sa division

Dans le cadre de sa nouvelle organisation, en ligne avec son modèle asset-light et ses priorités stratégiques « Focus, Simplify & Expand », l'expertise Ventes, Marketing, Distribution et Fidélité est regroupée sous la responsabilité de Patrick Mendes, nommé Directeur Général Commercial Groupe, avec pour principales missions d'accroitre les revenus, et d'accélérer le déploiement d'outils et de services innovants et performants.

Après une expérience dans le consulting et l'industrie du tourisme au Royaume-Uni puis en Europe du Sud, Patrick Mendes participe au développement du Groupe Edenred, avant de rejoindre Accor en 2005 à la direction des Ventes Internationales. Nommé Directeur Général des marques luxe et milieu de gamme en Amérique du Sud en 2011, il est promu Directeur Général Amérique du Sud en 2015, et rejoint le comité exécutif du Groupe au début de l'année 2017.

Fort de ses expériences internationales dans des postes opérationnels et fonctionnels, Patrick Mendes apportera également son expertise afin de développer de nouveaux services et des outils toujours plus performants.

Patrick Mendes déclare :« Accor poursuit sa transformation afin d'être toujours plus agile, malgré les bouleversements que subit notre industrie. Je suis honoré de pouvoir contribuer aux objectifs de croissance du Groupe et relever les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Nous continuerons le développement de nos marques et de solutions innovantes afin de répondre aux nouvelles demandes des consommateurs et de nos clients BtoB. Tournés vers la reprise, mes équipes et moi-même aurons à cœur d'assurer une qualité de service remarquable auprès de nos hôtels et propriétaires, tout en développant nos activités commerciales sur le plan international. »