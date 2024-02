ACCOR : objectif de cours remonté chez Stifel

Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur Accor avec un objectif de cours remonté de 45 à 48 euros, une cible impliquant encore une décote de valorisation moyenne de l'ordre de 20% par rapport à son pair britannique InterContinental Hotels.



Le broker juge les résultats dévoilés par le Français la veille 'très solides, convertissant la forte dynamique du RevPAR en une performance opérationnelle et cash solide, avec des perspectives confiantes et une communication impeccable'.



Stifel se dit conforté dans sa confiance dans le potentiel de hausse du titre de la chaine hôtelière, 'via la combinaison d'une dynamique sectorielle positive, d'une exécution solide et d'une allocation de capitaux disciplinée'.



