Accor : objectif de réduction des émissions d'ici 2030

Engagé depuis début 2021 à décarboner l'ensemble de ses activités et à atteindre le zéro net d'ici 2050, Accor affiche pour objectif intermédiaire une réduction de 46% de ses émissions d'ici 2030, objectif validé par l'initiative Science-Based Targets.Soulignant que 63% de son empreinte carbone est liée à l'énergie, la chaine hôtelière a l'intention d'accélérer sa transition énergétique grâce à une approche privilégiant des solutions à faible consommation d'énergie et à faibles émissions de carbone.Elle veut ainsi promouvoir une mentalité 'bas carbone' dans les opérations hôtelières et le long de la chaîne d'approvisionnement, effectuer une transition complète vers des hôtels intelligents et conçus de manière durable, et accélérer l'utilisation des énergies vertes.