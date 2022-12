Accor : parmi les plus fortes baisses du SBF120 après sa dégradation par Jefferies

Accor perd 3,88% à 25,03 euros ce jour après que Jefferies a dégradé la valeur à Sous-performance contre Conserver précédemment, avec un objectif de cours de 21 euros contre 33 euros auparavant. L’analyste dénonce « une croissance destructrice de valeur » et pointe « un risque supplémentaire lié à la réorganisation ». « Tant que nous ne verrons pas une concentration sur la croissance organique, nous pensons que les actions resteront sous pression » ajoute-t-il.Jefferies perçoit " un risque supplémentaire " lié à la réorganisation du groupe : Accor va se réorganiser, passant de huit hubs régionaux aujourd'hui en deux segments distincts : Économie et milieu de gamme, et Luxe et style de vie. Selon l'analyste, la mise en place de deux structures organisationnelles produira des doublons avec un impact sur les coûts de fonctionnement, mais aussi des inefficacités à court terme, le risque de voir fuir des talents et une perte de concentration (focus)."Tout n'est pas si noir " modère cependant l'analyste, estimant qu' " au cours des quatre prochains mois ", Accor " dispose de l'empreinte de croissance la plus attrayante, liée à la reprise ", en raison de son exposition à l'Asie, avec l'assouplissement des mesures Covid, au Moyen-Orient avec la Coupe du monde de football, et au marché du tourisme d'affaires.