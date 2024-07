Accor annonce un partenariat avec l'association 'Inspired by KM', présidée par le footballeur Kylian Mbappé et qui accompagne les jeunes par l'intermédiaire d'initiatives sportives, éducatives et sociales.



Les capacités d'hébergement et le soutien logistique d'Accor viendront ainsi appuyer les activités de l'association. Celle-ci pourra aussi développer sa notoriété, notamment via son programme de fidélité et sa plateforme de distribution, ALL.com.



La chaine hôtelière ajoute que cette collaboration stratégique vise à renforcer l'attractivité de ALL.com, capitalisant sur la renommée exceptionnelle du footballeur français pour séduire de nouveaux membres et clients.



