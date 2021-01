Accor : partenariat stratégique avec Faena

Le groupe Faena et Accor annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique visant à développer l'enseigne Faena à travers le monde.



Alan Faena collaborera avec Accor afin d'innover et de déployer des Faena Districts dans certaines des destinations les plus prisées au monde. Dubaï devrait être la première destination internationale.



Cette collaboration porte sur la gestion du Faena Buenos Aires et du Faena District Miami Beach ainsi que la gestion de tous les futurs projets crées en collaboration.



