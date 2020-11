Accor : prévoit un Ebitda positif en 2021 et se voit comme une cible potentielle

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Accor table sur un rebond de ses résultats l'année prochaine à condition que les gouvernements lèvent rapidement les restrictions aux voyages, a affirmé le président-directeur général du groupe, Sébastien Bazin, dans un entretien au journal Le Monde publié mercredi.

"Je n'ai aucun doute sur notre capacité à rebondir avec à un Ebitda (excédent brut d'exploitation) positif l'an prochain, à condition qu'il n'y ait pas de troisième vague et que les frontières rouvrent avant la fin du premier trimestre", a déclaré Sébastien Bazin.

Le dirigeant a appelé en particulier le gouvernement français à arrêter "d'être dans la peur, la tête dans les chiffres", et à accepter "un caractère de risque plus élevé pour que l'économie reparte".

Les restrictions mises en oeuvre pour faire face à la crise sanitaire entraîneront une baisse de plus de 70% du chiffre d'affaires d'Accor en 2020, avec un résultat d'exploitation (Ebitda) négatif et une perte de plus d'un milliard d'euros, a ajouté le dirigeant.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablent sur un Ebitda de -337 millions d'euros pour Accor en 2020, et sur une perte nette de 1,49 milliard d'euros.

Sébastien Bazin a par ailleurs indiqué qu'AccorInvest, l'ex filiale immobilière d'Accor, présenterait dans les prochains jours un plan de restructuration financière, qui fera appel à un prêt garanti par l'Etat et à une recapitalisation par ses principaux actionnaires. Il a précisé qu'Accor contribuerait à cette recapitalisation à hauteur de 30%, soit le niveau de sa participation dans AccorInvest.

S'il a souligné la situation financière solide de son groupe, Sébastien Bazin a reconnu qu'Accor pourrait susciter l'intérêt de ses concurrents étrangers dans le cadre d'une consolidation du secteur.

"Accor est une société parfaitement intégrable soit par un Chinois, soit par un Américain, parce qu'on leur apporte des parts de marché qu'ils n'ont pas", notamment en Europe et au Moyen-Orient. Toutefois "la digestion d'Accor par un groupe étranger est difficile" compte tenu des différences culturelles avec des groupes anglo-saxons et chinois, a souligné Sébastien Bazin.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2020 06:38 ET (11:38 GMT)