Accor relève son objectif d'excédent brut d'exploitation 2022

Paris (awp/afp) - Le géant Accor a annoncé mercredi relever son objectif d'excédent brut d'exploitation pour cette année, grâce à une forte activité estivale, une "stricte discipline" financière et des investissements marketing fructueux.

Le sixième groupe hôtelier mondial, qui possède des enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou Pullman, table désormais sur "610 à 640 millions d'euros" d'excédent brut d'exploitation (EBE) en 2022, contre "plus de 550 millions d'euros" anticipé auparavant, précise un communiqué.

Au deuxième semestre 2022, l'EBE devrait revenir à l'équilibre, ce qui "reflète la bonne résilience du groupe", estime ce dernier, et s'explique par "la forte reprise de l'activité au cours de l'été et est le résultat des investissements marketing et ventes réalisés au premier semestre".

Grâce à "l'impact positif de ces investissements", au "maintien d'une stricte discipline sur la base de coûts" et au "fort dynamisme de l'activité", Accor s'attend donc à un EBE nettement supérieur à ce qu'il anticipait fin juillet, sur l'année entière.

Accor annonce aussi par ailleurs mercredi être entré en négociations exclusives avec le groupe Valesco, afin de céder l'immeuble de son siège social à Paris, la Tour Sequana, pour un montant de 465 millions d'euros", une transaction qui devrait être conclue d'ici la fin de l'année.

L'opération, une cession-bail, permet au groupe hôtelier de vendre son siège tout en continuant à l'occuper grâce à la mise en place d'un bail commercial, dont Accor précise qu'il a une durée de douze ans.

Elle s'inscrit dans la stratégie poursuivie depuis des années, qui amène le groupe à se défaire de ses actifs immobiliers : mi-2018, Accor avait finalisé la cession de 65% de son pôle immobilier pour 4,8 milliards d'euros, devenant un pur exploitant hôtelier. Il avait ainsi réalisé une plus-value de 2,4 milliards d'euros qui avait gonflé son bénéfice net à un niveau record.

Cette année, d'avril à juin, le groupe a renoué avec un chiffre d'affaires qui dépassait pour la première fois ses niveaux d'avant-crise sanitaire, après une pandémie qui lui a fait perdre 1,5 milliard d'euros au premier semestre 2020.

Présent dans 110 pays, avec 5.300 hôtels, 10.000 restaurants et bars et plus de 40 marques, Accor compte quelque 230.000 collaborateurs.

afp/rp