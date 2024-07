Accor : relève son objectif de RevPAR pour 2024

Le résultat net part du groupe d’Accor s’est élevé à 253 millions d’euros pour le premier semestre 2024 contre 248 millions d’euros au cours du premier semestre 2023. L’excédent brut d’exploitation a augmenté de 13% à 504 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a progressé de 11% à 2,677 milliards d’euros. "Cette augmentation se décline en une hausse de 4% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et de 22% pour la division Luxe & Lifestyle", a expliqué le groupe hôtelier.



"L'activité au deuxième trimestre reste soutenue dans toutes les zones géographiques et pour toutes nos marques, notre rythme de développement s'accélère et notre positionnement de leader dans le luxe et le lifestyle est encore conforté par des partenariats de premier plan. Ces performances nous permettent de relever notre objectif de RevPAR pour l'année 2024 (…)", a commenté le PDG du groupe, Sébastien Bazin.



Le revenu par chambre disponible (indicateur clé du secteur) est désormais anticipé entre 4% et 5%. Accor cible par ailleurs un excédent brut d'exploitation entre 1,095 milliard d'euros et 1,125 milliard d'euros et une croissance du réseau entre 3% et 4%.