Accor : renforce sa stratégie de fidélisation avec la nouvelle carte de paiement ALL – VISA

« Notre partenariat avec Visa et BNP, est le fruit d'une volonté stratégique d'établir une relation directe et plus fréquente avec nos meilleurs clients. La carte de paiement ALL - VISA regroupe un écosystème de services et d'avantages qui accompagne nos membres avant, pendant et après leur séjour devenant un allié du quotidien. Notre ambition est qu'une seule carte puisse répondre à tous les styles de vie avec le meilleur rapport valeur- prix; le tout, sans changer de banque. » Mehdi Hemici, SVP Fidélisation et Partenariats.

A travers le monde, les paiements par carte sont en pleine expansion notamment avec l'avènement du « sans contact » pour les petites sommes et les transactions du e-commerce. Face à l'évolution des pratiques bancaires, Accor accompagne ses clients dans leur vie quotidienne et répond à tous les besoins en lançant une carte de paiement via son programme de fidélité. L'objectif : répondre aux nouvelles attentes et offrir des expériences toujours plus fluides et interconnectées.

Jusque-là, les membres du programme de fidélité ALL profitaient d'offres personnalisées pour vivre, travailler et se divertir dans l'univers du voyage, du sport, de la restauration, du divertissement, etc. Avec la carte de paiement ALL - VISA, déjà disponible en France, ALL s'ouvre au plus grand nombre en permettant de gagner des points sur les achats du quotidien.

« Grâce à cette carte de paiement, nous proposons à nos membres de continuer à gagner des points de fidélité et à profiter de l'univers ALL - Accor Live Limitless au-delà de l'expérience hôtelière tout en gardant un lien avec eux. Pour les prospects qui ne sont pas encore membres, c'est l'opportunité d'accéder à un univers hôtelier lifestyle et des expériences inédites. » Patrick Mendès, Directeur Général Commercial Groupe, en charge des activités Ventes, Marketing, Distribution et Fidélisation.

La carte de paiement ALL - VISA est un véritable levier pour renforcer le concept d'Hospitalité Augmentée du Groupe, une vision holistique de l'hospitalité et de services sur-mesure dans la vie quotidienne, au-delà des séjours hôteliers. La carte représente un atout majeur de l'engagement client pour Accor, consolidant encore la position de son programme de fidélité ALL comme compagnon Lifestyle du quotidien de ses membres avec de nouveaux services. Le partenariat avec BNP Paribas incarne l'un des piliers de la stratégie de fidélisation du Groupe et le déploiement de la carte de paiement permettra également de diversifier ses sources de revenus.