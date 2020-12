Accor : renforce son leadership dans les résidences, les locations privées et les hôtels de long séjour

Cette enseigne offre un hébergement de qualité et un accueil chaleureux dans des villes animées et dans les plus belles destinations de vacances. Qu'il s'agisse d'un voyage d'affaires ou d'un séjour détente en famille, Mantra, offrira le logement idéal, dans un cadre idyllique, parmi les hôtels, complexes hôteliers et appartements indépendants situés en ville ou en bord de mer. L'enseigne est présente partout en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Indonésie, pour des voyages d'affaires ou des vacances inoubliables.Accor annonce le lancement du site «», totalementsélectionnés parmi les 15 enseignes Accor proposant des séjours de longue durée (notamment Adagio, Mantra ou Hyde Living), ainsi que parmi le portefeuille de résidences privées du groupe, détenues par des particuliers et fréquemment intégrées aux offres de location avec services (résidences Raffles, résidences Banyan Tree, résidences Delano, résidences Fairmont, résidences SLS, etc.), ou encore des locations privées tout à fait uniques (onefinestay), dans plus de 350 destinations.La crise sanitaire a transformé nos habitudes de vie, de travail et de voyage. Les résidences de marque, qui associent généralement accession à la propriété, sous l'égide d'une enseigne de luxe, et une gamme complète de services hôteliers et résidentiels, ont néanmoins fait preuve d'une belle résistance, affichant un pipeline de plus en plus diversifié et une croissance record. Selon un rapport récemment publié par Savills, intitulé « 2020 Spotlight on Branded Residences », le secteur a enregistré une croissance de 170 % sur dix ans. Malgré un contexte difficile, 2020 s'annonce comme une nouvelle année exceptionnelle avec l'ouverture de plus de 100 nouveaux projets. « Nous constatons une augmentation de la demande de locations résidentielles de courte durée, les consommateurs recherchant des logements qui offrent davantage d'intimité et d'autonomie, et présentent des intérieurs plus spacieux et un espace extérieur généreux », explique Riyan Itani, Directeur de Savills International Development Consultancy.Selon ce cabinet de conseil, un tiers des marchés mondiaux fait état d'un intérêt accru de la part d'acheteurs désireux d'acquérir une résidence secondaire. Cette soif d'espace et l'essor du télétravail pourraient donner une nouvelle impulsion aux projets. Les tendances internationales documentées par Savills trouvent leur écho dans le portefeuille de résidences en pleine expansion du groupe Accor. Ce dernier exploite actuellement 30 complexes de résidences à travers le monde, auxquels s'ajoutent 70 autres projets. Cette progression est particulièrement sensible sur le segment émergent des marques lifestyle, les résidences SLS du groupe s'affichant en tête du classement en termes de croissance. Accor gère déjà 6 complexes lifestyle, 18 autres étant en cours de développement. Très souvent, les acheteurs de ce type de résidence ont la possibilité de mettre leur acquisition à la disposition de programmes de gestion locative. Les propriétaires participants verront désormais leur logement mis en valeur sur le nouveau site Apartments & Villas Sur ce site, les clients peuvent réserver en toute confiance des appartements, villas, maisons et suites tout équipés,, d'une plus grande souplesse dans la réservation grâce àet, pour garantir leur sécurité,grâce au label Allsafe.« Le lancement du site Apartments & Villas témoigne de notre ambition de développer des offres et des solutions adaptées au segment de l'hôtellerie de long séjour », déclare Jeff Tisdall, Directeur du développement, résidences et long séjour. « Le lancement du site apartmentsandvillas.accor.com est une étape importante pour nos partenaires investisseurs, nos clients et les propriétaires de résidences privées, et renforce encore le leadership du groupe Accor sur les segments des hôtels de long séjour et des résidences de marque. »« Le site Apartments & Villas reflète notre engagement permanent en faveur de l'innovation, en réponse à l'évolution des besoins des consommateurs en matière de voyage. Il permet à nos clients de découvrir, sur une plateforme numérique unique, une incroyable collection de logements dans le monde entier, garantissant des séjours d'exception : s'offrir l'espace, le confort et l'intimité d'une maison pour un week-end, prendre des vacances ou travailler dans un nouveau cadre, tout en bénéficiant des services hôteliers des enseignes Accor et des meilleurs avantages du programme de fidélité », déclare Yassine Hachem, Directeur des produits numériques clients.

Résidences de marque

Des appartements, villas ou chalets privés qui sont développés et exploités selon les standards d'une enseigne mondialement reconnue, et qui se trouvent généralement sur le site d'un hôtel arborant la même enseigne (par exemple, hôtel Fairmont et résidences Fairmont). Très souvent, les acquéreurs de ces résidences ont la possibilité, lorsqu'ils ne l'occupent pas eux-mêmes, de louer leur logement par l'intermédiaire d'un programme de gestion locative. Ces locations allient le confort d'un logement haut de gamme à un éventail complet de services hôteliers à la carte.

Les résidences Fairmont

Les résidences Fairmont ont contribué, il y a plus de deux décennies, à définir le concept de résidence de marque, en étendant, à des appartements, villas ou chalets privés, l'accès aux services offerts par les légendaires hôtels Fairmont. Ces résidences constituent la référence en matière d'art de vivre haut de gamme là où l'enseigne est implantée, grâce à un service hautement personnalisé et un design d'inspiration locale. Les résidences Fairmont sont situées au cœur des villes les plus fascinantes et dans les complexes hôteliers les plus prisés au monde. Leurs propriétaires ont la possibilité de louer leur logement de manière régulière pour de courts séjours en s'associant à une marque de gestion locative. Les résidences Fairmont participantes peuvent désormais être réservées sur Apartments & Villas , pour des vacances exceptionnelles.

Hôtels long séjour

Des hôtels proposant des chambres d'inspiration résidentielle, pour des séjours allant de quelques nuits à plusieurs mois. Le portefeuille d'hôtels long séjour de Accor, qui couvre les segments économiques, milieu de gamme, haut de gamme et luxe, intègre depuis peu des enseignes lifestyle, comme Hyde Living ou Mondrian Living.

Adagio

Mantra

Locations privées

Des appartements, chalets et villas d'exception à louer à la nuit. onefinestay propose une collection soigneusement sélectionnée de locations privées exclusives, dans des stations balnéaires et des destinations urbaines comptant parmi les plus recherchées au monde.



onefinestay

onefinestay ouvre les portes de ses plus belles maisons et villas dans les destinations les plus prisées au monde. Une villa en bord de mer aux Caraïbes, une maison à New York ou une magnifique demeure dans l'une des plus belles capitales européennes : chaque location est sélectionnée pour son caractère, son confort et sa surface généreuse.