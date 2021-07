Accor: retour dans le vert au 1er semestre

Paris (awp/afp) - Le géant français de l'hôtellerie Accor a publié jeudi un chiffre d'affaires toujours amputé de moitié comparé à l'avant-Covid au premier semestre 2021. Le groupe est cependant parvenu à retourner dans le vert sur la période, en dépit d'une profitabilité encore très dégradée.

De janvier à juin 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 824 millions d'euros, en recul de 10% comparé à l'an dernier et toujours en repli de 53% par rapport au premier semestre 2019, précise un communiqué. Le groupe a toutefois pu dégager un bénéfice net part du groupe de 67 millions d'euros contre une perte de 1,5 milliard d'euros un an plus tôt.

Le sixième groupe hôtelier mondial, qui possède des enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou Pullman, voit son RevPAR, indicateur-phare de la profitabilité dans l'industrie hôtelière, accuser une baisse de -60% par rapport au premier semestre 2019.

"Ce repli masque des situations très hétérogènes selon les pays", commente le groupe: si "certaines géographies ont connu une reprise d'activité notable dès le premier trimestre de l'année", d'autres "ont continué à être largement impactées par les restrictions gouvernementales liées à la situation sanitaire de la Covid-19".

Au deuxième trimestre, comparé à 2019, le RevPAR baisse ainsi de -63% en Europe du sud et -74% en Europe du nord, contre -38% en Asie-Pacifique, dont -19% pour la "Chine et le Pacifique", qui se redresse nettement, tandis que l'indicateur chute de -69% en Asie du Sud-Est, très dépendante d'un tourisme international encore à l'arrêt. En "Amérique", le RevPar recule de -63%.

Le pôle principal, HotelServices -soit son coeur de métier, les services qu'Accor délivre aux propriétaires des hôtels sous enseigne du groupe- affiche un chiffre d'affaires de 545 millions d'euros au premier semestre, en recul de 14% comparé à l'an dernier et de 60% par rapport à 2019.

Le chiffre d'affaires généré par les "Actifs hôteliers et autres", à 281 millions d'euros, est stable par rapport à l'an dernier, en baisse de 38% comparé à 2019. "La reprise est nette depuis le mois de mai", commente le PDG Sébastien Bazin, cité par le communiqué, selon lequel grâce au "déploiement massif de la vaccination et la réouverture progressive des frontières, ces bonnes tendances vont se poursuivre sur l'été".

Mais il est "trop tôt pour tracer des perspectives sur la fin de l'année", prévient-il, précisant qu'Accor a "continué à gérer avec discipline (sa) trésorerie et (ses) investissements".

afp/vj