Accor : son lifestyle pèse plus de deux milliards d'euros

Accor (-3,5% à 27,22 euros) est entré en négociations exclusives pour céder une participation de 10,8% dans Ennismore (hôtellerie lifestyle) à un consortium qatari pour un montant total de 185 millions d'euros, incluant 20 millions d'euros de financement conforme à la Charia apportés par Qatar First Bank LLC au véhicule d’investissement du consortium qatari. La transaction envisagée reflète un multiple de valorisation valeur d’entreprise sur Ebitda implicite de 18 fois pour 2023 pour le groupe Ennismore combiné.



Cette transaction est en effet réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de Ennismore de plus de deux milliards d'euros.



Par ailleurs, Accor apporte dans Ennismore ses participations dans Rixos (1ère marque All-inclusive du Moyen Orient) et dans Paris Society (acteur de référence de la restauration de luxe en France).



Ennismore combiné comptera ainsi plus de 130 hôtels dans 40 pays et plus de 275 restaurants et bars.



A l'issue de la transaction, Accor conservera une participation majoritaire de 62,2% dans Ennismore, les actions restantes étant détenues par Sharan Pasricha, fondateur et co-Directeur général de Ennismore, et les nouveaux investisseurs entrants.



La finalisation de l'opération devrait avoir lieu au cours du second semestre 2022.