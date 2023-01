Accor sort du capital du chinois H World Group (ex-Huazhu)

Paris (awp/afp) - Le géant hôtelier Accor annonce mercredi avoir cédé sa participation résiduelle de 3,3% dans la société chinoise H World Group, ex-Huazhu, pour un montant de 460 millions de dollars, réalisant une plus-value significative, tout en restant son partenaire en Chine.

"À l'issue de cette opération", précise un communiqué, "Accor ne détient plus aucun titre du capital de H World Group Limited", dont il avait acquis 10,8% en 2016.

Accor précise que "la valeur de cession cumulée depuis 2019 atteint 1,2 milliard de dollars, à comparer à un investissement initial de moins de 200 millions de dollars".

En 2016, Accor avait annoncé la finalisation d'une prise de participation de 10,8% dans Huazhu, alors aussi connu sous le nom de China Lodging Group, pour un investissement au montant non dévoilé à l'époque.

Il a par la suite cédé cette participation en trois opérations, en 2019, 2021 et donc début 2023.

Toutefois les deux groupes "poursuivent leur partenariat fructueux et la dynamique de croissance initiée en 2016", indique ce texte, rappelant qu'un accord de franchise a "permis l'ouverture en Chine de 450 hôtels économiques et milieu de gamme, principalement sous les marques ibis, Novotel et Mercure".

Ainsi pour "les trois prochaines années, 190 ouvertures d'hôtels supplémentaires" sont prévues avec ce partenaire, selon le communiqué.

En 2016, Huazhu avait pris une participation non majoritaire de 29,3% ainsi que deux sièges au sein de l'activité luxe et haut de gamme d'Accor en Chine -ce qui pour l'heure ne fait l'objet d'aucun changement, a précisé une porte-parole à l'AFP.

Au dernier classement mondial des groupes hôteliers publié par le cabinet spécialisé MKG Consulting, Accor était n°6, juste devant Huazhu qui affichait "une croissance organique très forte en Chine" et bénéficiait aussi du rachat de l'allemand Deutsche Hospitality (Steigenberger, Intercity, Maxx...) fin 2019.

afp/rp