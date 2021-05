Accor sponsorisera un Spac ayant pour objectif de lever environ 300 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor a annoncé jeudi son intention de sponsoriser un véhicule d'investissement (Spac) baptisé Accor Acquisition Company (AAC) qui sera coté sur Euronext Paris et dont l'objectif sera de lever environ 300 millions d'euros pour réaliser une opération de croissance externe.

"L'investissement initial d'Accor dans cette nouvelle entité sera non significatif", a prévenu le groupe hôtelier dans un communiqué.

A travers la création d'AAC, qui dépend des conditions de marché, Accor a pour ambition d'améliorer son offre en proposant à ses clients des services et des marques additionnels reconnus dans l'un des cinq secteurs d'activité connexes à son coeur de métier hôtelier suivants : la restauration, le flex office, le bien-être, le divertissement et l'événementiel et les technologies liées à l'hôtellerie.

"La société qui sera acquise par AAC bénéficiera du réseau, de la taille et de la présence mondiale de Accor", a indiqué le groupe.

