Accor toujours pénalisé par la crise sanitaire au 1er trimestre

Paris (awp/afp) - Le géant français de l'hôtellerie Accor a publié mercredi un chiffre d'affaires divisé par deux au premier trimestre 2021, encore très pénalisé par la pandémie de Covid-19 qui a ravagé le tourisme et lui a fait perdre deux milliards d'euros l'an dernier.

Le chiffre d'affaires du sixième groupe hôtelier mondial, qui possède des enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou Pullman, s'est élevé à 361 millions d'euros, en recul de 53%, et Accor "reste très attentif à la préservation de ses liquidités et à la réduction des coûts", précise son PDG Sébastien Bazin, cité dans un communiqué.

"Tous nos efforts sont aujourd'hui concentrés sur la reprise forte de l'activité attendue cet été", poursuit-il, qualifiant ces performances de "sans surprise" et indiquant que "les tendances globales d'activité s'améliorent légèrement".

Le pôle principal, HotelServices -soit son coeur de métier, les services qu'Accor délivre aux propriétaires des hôtels sous enseigne du groupe- a vu son chiffre d'affaires reculer de 57% à 234 millions d'euros, tandis que celui des "actifs hôteliers et autres" baissait de 46% à 129 millions d'euros.

La baisse des revenus d'HotelServices reflète la détérioration du revenu par chambre disponible (RevPAR), indicateur-phare de l'industrie hôtelière, "sous l'impact de la Covid-19", commente le groupe.

Le RevPAR a ainsi chuté de "64,3% en données comparables par rapport au premier trimestre 2019", précise Accor, qui juge plus pertinent d'utiliser 2019 comme base de comparaison, "sinon on aura toutes les fluctuations vécues en 2020, et les chiffres auront beaucoup moins de sens", a précisé le directeur financier Jean-Jacques Morin lors d'une conférence téléphonique.

Par zones géographiques, des améliorations "notables" ont eu lieu dans l'activité "en Europe du Sud, en Australie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord", précise le groupe.

Comparé au premier trimestre 2019, le RevPAR reste en recul de -63,2% en "Europe du Sud" (dont -60,8% en France, mais -74,8% à Paris, privé de clientèle internationale) et de 81,9% en Europe du Nord (dont -86,5% au Royaume-Uni et -87,1% en Allemagne), précise Accor, qui scinde l'Europe en deux pour la première fois.

En Asie-Pacifique, il baisse de -54,8% dont -42,6% en Chine, soit une nette détérioration par rapport au quatrième trimestre 2020 (-18,1%), car le pays "a connu une résurgence de cas de Covid-19 entre janvier et février, conduisant les autorités à remettre en place de fortes restrictions notamment pendant la période du Nouvel An chinois".

Enfin en "Inde, Afrique, Moyen-Orient et Turquie", le RevPAR baisse de 50,5% et en Amérique, de 72,8%, toujours par rapport au premier trimestre 2019.

Le groupe a ouvert 56 hôtels (7.100 chambres) et disposait fin mars d'un parc hôtelier de 5.163 hôtels (757.000 chambres) dont 87% étaient ouverts le 19 avril.

afp/rp