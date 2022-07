Accor vise un EBE de plus de 550 mlns d'euros en 2022, les résultats ont bondi au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor a indiqué jeudi vouloir dégager un excédent brut d'exploitation de plus de 550 millions d'euros en 2022 après avoir vu ses résultats se redresser fortement au premier semestre, bénéficiant notamment de la reprise du tourisme.

Accor a publié un bénéfice net de 32 millions d'euros au titre du premier semestre, contre 67 millions d'euros sur la même période de 2021. Ce dernier chiffre comprenait une plus-value de 649 millions d'euros sur la participation du groupe dans le groupe chinois Huazhu, suite à la cession d'une tranche de 1,5% des titres au début 2021.

Sur les six premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires du propriétaire des chaînes Ibis, Mercure, Sofitel ou encore Raffles s'est établi à 1,73 milliards d'euros, en hausse de 109% sur un an en données publiées et de 97% en données comparables. Les revenus ont atteint 90% de ceux de la même période de 2019, en données comparables.

Le revenu par chambre disponible (RevPAR) est resté en retrait de 11% par rapport au six premiers mois de 2019. Sur le seul deuxième trimestre, cet indicateur a toutefois dépassé de 1% son niveau de 2019.

"Ces chiffres reflètent une amélioration séquentielle mois après mois de l'activité avec une forte hausse des prix, tirée par la demande et accentuée par l'inflation, permettant de retrouver des niveaux proches voire supérieurs à ceux de 2019 dans la quasi-totalité de nos régions au cours du second trimestre", a souligné Accor.

Accor a également dégagé un excédent brut d'exploitation (EBE) de 205 millions d'euros au premier semestre, contre une perte de 120 millions d'euros sur la même période de 2021.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 35 millions d'euros, un EBE de 230 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 1,6 milliards d'euros.

Le groupe a par ailleurs réussi a générer un free-cash flow récurrent positif à de 41 millions d'euros contre un décaissement de 260 millions d'euros sur les six premiers mois de 2021.

