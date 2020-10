Chiffre d'affaires T3 2020 : 329 millions d'euros -63,7% en données comparables

Sébastien Bazin, Président-Directeur Général de Accor, a déclaré :

« Nos performances du 3ème trimestre reflètent le rebond marqué de l'activité au cours de la saison estivale. Le plus fort de la crise est aujourd'hui derrière nous mais nos principaux marchés restent toujours fortement impactés par les mesures mises en place pour lutter contre la crise sanitaire. Seule la Chine affiche des très bonnes performances et devrait rapidement retrouver ses niveaux d'activité d'avant crise.

Dans ce contexte encore incertain, la discipline, la capacité d'adaptation et la maîtrise de nos coûts sont essentiels. Nous poursuivons donc la transformation de nos organisations pour rendre le Groupe toujours plus efficace, plus agile et concentré sur les marchés et les segments les plus rentables et prometteurs. Nous déployons également des sources de revenus additionnels, dans nos hôtels et au travers de notre programme de fidélité.

Ces efforts nous permettront de bénéficier plus rapidement de la reprise et de poursuivre avec ambition le développement du Groupe. »

Chiffre d'affaires du Groupe

Le chiffre d'affaires du Groupe au troisième trimestre 2020 atteint 329 millions d'euros, en baisse de 68,7% en données publiées et de 63,7% en données comparables sous l'effet de la crise sanitaire.Le RevPAR est en baisse de 62,8% sur le troisième trimestre 2020, soit une amélioration séquentielle significative après un deuxième trimestre difficile (RevPAR en baisse de 88,2%). Cette amélioration traduit la reprise de l'activité dans l'ensemble des régions, et notamment en Europe durant la période estivale. Néanmoins, le reflux de la clientèle loisirs combiné à la mise en place de nouvelles restrictions depuis la fin du mois d'août a entrainé un tassement de cette reprise au cours du mois de septembre.Au cours du troisième trimestre, Accor a ouvert 57 hôtels représentant 7 800 chambres, des chiffres encourageants, en ligne avec ceux du 1trimestre (58 hôtels pour 8 000 chambres). À fin septembre 2020, le Groupe dispose d'un parc hôtelier de 750 135 chambres (5 121 hôtels) et d'un pipeline de 208 000 chambres (1 192 hôtels) à 75% dans les marchés émergents.À fin septembre 2020, 90% des hôtels du Groupe sont ouverts, soit plus de 4 600 unités.

Le chiffre d'affaires du Groupe au troisième trimestre 2020 s'établit à 329 millions d'euros, en baisse de 63,7% à périmètre et change constants (pcc), et de 68,7% en données publiées par rapport au T3 2019.



Les données publiées reflètent les éléments suivants :

Les effets de périmètre (acquisitions et cessions) contribuent négativement pour -36 millions d'euros liés essentiellement à la cession des hôtels Mövenpick en location.

(acquisitions et cessions) contribuent négativement pour -36 millions d'euros liés essentiellement à la cession des hôtels Mövenpick en location. Les effets de change ont un impact négatif de -16 millions d'euros, lié essentiellement au Dollar américain (-4,5%) et au Real brésilien (-29,7%).

Chiffre d'affaires d'HotelServices

HotelServices

HotelServices, qui regroupe les redevances de Management & Franchise (M&F) et les Services aux propriétaires, a généré un chiffre d'affaires de 224 millions d'euros, en baisse de 69,0% à données comparables. Ces chiffres reflètent la détérioration du RevPAR sous l'impact de l'épidémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires prises par les gouvernements dans le monde entier. Le chiffre d'affaires des redevances de Management & Franchise (M&F) s'élève à 72 millions d'euros, en baisse de 72,4% à données comparables, traduisant la forte chute des redevances basées sur la marge opérationnelle des hôtels (ou « incentive fees ») dans les contrats de management.

Le RevPAR du Groupe affiche une baisse globale de 62,8% au cours du troisième trimestre.

L'Europe affiche une baisse du chiffre d'affaires Management & Franchise (-69,6% à pcc), reflétant une dégradation du RevPAR de 56,7% tous segments confondus.

En France, le RevPAR est en baisse de 44,6% en données comparables au cours du troisième trimestre, soit une nette amélioration après un deuxième trimestre en baisse de 88,6%. Cette performance est le résultat d'une reprise des flux de clientèle Loisirs en province au cours de la période estivale (RevPAR en baisse de 27,6%) tandis que Paris et la région parisienne (RevPAR en baisse de 72,2%) ont été affectées par l'absence de la clientèle internationale.

Au Royaume-Uni, le RevPAR est en baisse de 79,8%. Bien que moins marquée, la tendance entre Londres (-91,8%) et la province (-67,2%) est comparable à celle de la France. Elle reflète les flux de touristes domestiques dans un pays où le passage des frontières reste soumis à de sévères restrictions.

En Allemagne, le RevPAR est en baisse de 60,9%. Malgré des mesures de déconfinement prises plus tôt que dans les autres pays européens, le RevPAR reste impacté par la réduction massive de la clientèle d'affaires, notamment internationale.

En Espagne, le RevPAR est en baisse de 77,2% au cours du troisième trimestre.



L'Asie-Pacifique affiche un chiffre d'affaires Management & Franchise en baisse de 70,8% à données comparables sous l'effet d'un RevPAR en baisse de 58,8%.

En Chine, le troisième trimestre (RevPAR en baisse de 29,4%) confirme la reprise de l'activité enregistrée dès le second trimestre. L'amélioration se poursuit mois après mois (le RevPAR du mois de septembre est en baisse de 16,8%) et les vacances de la « semaine d'or » suivant la fête nationale (première semaine d'octobre) confirment la force du tourisme domestique.

En Australie, la baisse du RevPAR est de 62,7% au troisième trimestre. L'activité est uniquement portée par la clientèle domestique et les quarantaines au sein des hôtels imposées par le gouvernement, les frontières du pays restant fermées.



La région Afrique & Moyen-Orient affiche un chiffre d'affaires Management & Franchise en baisse de 73,9% sur la base d'un RevPAR en recul de 69,9% lié à la fermeture des frontières.

L'Amérique du Nord, Centrale & Caraïbes affiche un chiffre d'affaires Management & Franchise en baisse de 80,0%, en ligne avec une baisse du RevPAR de 83,4% sur le troisième trimestre. La forte chute des redevances basées sur la marge opérationnelle des hôtels (ou « incentive fees ») a été partiellement compensée par une relative résilience d'autres revenus liés aux contrats de Management et Franchise.

Enfin, l'Amérique du Sud affiche un chiffre d'affaires Management & Franchise en baisse de 87,2% sur la base d'un RevPAR en recul de 80,6% mais en amélioration progressive.

Le chiffre d'affaires des Services aux propriétaires, qui inclut la Division Sales, Marketing, Distribution et Fidélisation, ainsi que les services partagés et le remboursement des coûts de personnel des hôtels, s'élève à 153 millions d'euros, contre 488 millions d'euros à fin septembre 2019.

Chiffre d'affaires des Actifs Hôteliers & Autres

Le chiffre d'affaires des Actifs Hôteliers & Autres, qui s'élève à 76 millions d'euros, baisse de 57,1% à données comparables est impacté par la baisse du RevPAR en Australie et au Brésil. Les activités « Strata » en Australie ont néanmoins bénéficié du tourisme de loisirs domestiques dans le pays. En données publiées, la baisse de 72,3% est accentuée par la cession début mars 2020 du portefeuille des hôtels en location de Mövenpick.

Au 30 septembre 2020, le parc des Actifs Hôteliers comprend 163 hôtels et 29 441 chambres.

Chiffre d'affaires des Nouvelles Activités

A fin septembre 2020, les Nouvelles Activités (services de conciergerie, location de résidences de luxe, ventes privées de séjours hôteliers et services digitaux pour hôteliers) présentent un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros en baisse de 43,6% à données comparables.

Objectif d'Excédent Brut d'Exploitation pour l'année 2020

Accor délivre traditionnellement un objectif annuel d'excédent brut d'exploitation (EBE) lors de la présentation des résultats semestriels et du chiffre d'affaires du troisième trimestre. L'environnement actuel fluctuant, lié à l'évolution de la crise du Covid-19, ne permet pas d'avoir une visibilité suffisante pour donner une fourchette raisonnable d'objectif pour cet agrégat.

Dans ce contexte, le Groupe bénéficie de sa solide situation de liquidité, qui excède 4 milliards d'euros à fin septembre, et confirme, en dépit de la visibilité limitée, ses indicateurs de sensibilité opérationnelle pour l'année 2020 avec :