Création d'un leader du Lifestyle : Accor et Ennismore finalisent leur joint-venture

Contrairement à de nombreuses marques lifestyle qui appartiennent à des chaînes ou à des exploitants indépendants basés à un seul et même endroit, Ennismore réunit un portefeuille unique de marques emblématiques aux visions uniques et créatives, et capitalisera sur la puissance de Accor en termes de réseau et de distribution. Ennismore offre non seulement aux propriétaires et aux clients une large gamme de produits, de marques et d'expériences authentiques, mais apporte également d'incroyables opportunités de croissance sur de nombreux marchés, nouveaux comme existants.

Commentant cette annonce, Sharan Pasricha, fondateur et co-directeur général, a déclaré : « Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre pour Ennismore, qui devient l'acteur leader de l'hôtellerie lifestyle, celui dont la croissance est la plus rapide au monde. Je suis enthousiaste à l'idée d'intégrer notre portefeuille inégalé de marques au sein de cette nouvelle entité et d'en partager la direction avec mon ami de longue date et désormais co-directeur général, Gaurav Bhushan. »

Gaurav Bhushan, co-directeur général, ajoute : « La genèse de ce projet remonte à plusieurs mois et je suis très heureux de rejoindre aujourd'hui Ennismore en tant que co-directeur général, aux côtés de Sharan Pasricha. Nos équipes sont prêtes. Elles sont impatientes de développer nos marques lifestyle, chacune si singulière, et de continuer à créer un écosystème d'expériences mémorables dans chacune de nos adresses. »