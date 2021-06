Energy Observer : innover pour faire des énergies renouvelables une réalité pour tous

Vers l'hôtel du futur

La consommation d'énergie et réduction des coûts d'exploitation sont un enjeu majeur pour les hôtels du Groupe. L'énergie est le 2ème coût le plus important après celui des charges liées au personnel et les établissements Accor consomment plus de 400M€ en eau et en énergie chaque année. Plus de 80% des clients sont sensibles aux problématiques liées au développement durable et la moitié d'entre eux en font un critère de sélection lorsqu'ils choisissent un hôtel (source enquête clients Accor). Il s'agit donc aujourd'hui d'ouvrir la voie vers l'hôtel du futur - un hôtel équipé de solutions énergétiques fiables, durables, sans émissions nocives, de technologies de pointe en matière d'hydrogène, de batteries, de solaire, d'éolien ou de production d'hydro-électricité, et accessibles économiquement.

Notre partenariat avec le fameux navire nous offre un accès privilégié à de nouvelles technologies, afin de les comprendre, les tester, et les appliquer dans nos hôtels et moyens de transports - d'autant plus que le Groupe a investi dansla branche développement EODev (Energy Observer Developments) d'Energy Observer en 2019. Main dans la main avec son laboratoire où ingénieurs, chercheurs et scientifiques développent des technologies de pointe en la matière, nous pourrons développer et mettre en place des solutions durables et économiques apportant une vraie valeur ajoutée dans nos hôtels. Une 1ère innovation sera lancée sur le marché en 2021 : le GEH2®, un groupe électro-hydrogène zéro émissionpour une alimentation en énergie sans CO 2 ni particules fines. Dans les prochaines années, cette solution - couplée à d'autres innovations qui seront développées par EODev - permettra de réduire l'empreinte environnementale de nos hôtels et de créer un cercle vertueux réduisant la consommation d'énergie.

Des technologies qui participeront également à l'atteinte de l'objectif net-zéro carbone du Groupe d'ici à 2050 et à celui de la réduction de ses émissions de 46 % d'ici à 2030 par rapport à la base de référence de 2019, dans le cadre de l'initiative « Science Based Targets » (SBTi). La transition vers la neutralité carbone des bâtiments Accor est l'un des 6 piliers de notre programme Planet 21.

