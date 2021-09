Fairmont Hotels & Resorts dévoile sa nouvelle campagne internationale : « Experience The Grandest of Feelings », célébration des adresses exceptionnelles, des fabuleuses destinations et...

L'actrice oscarisée Susan Sarandon devient ambassadrice mondiale de Fairmont.





Paris, le 14 septembre 2021 - Experience The Grandest of Feelings (Ressentez les plus belles émotions). Cet hommage au riche héritage de Fairmont s'accompagne d'une vision réinventée de l'enseigne de luxe, dans un sublime tour d'horizon évoquant les aventures inoubliables que celle-ci vous fera vivre. Les fondateurs qui ont marqué l'histoire en créant les premiers hôtels Fairmont, et les femmes et les hommes qui préservent et protègent aujourd'hui les paysages naturels au sein desquels s'inscrivent les établissements Fairmont, ont servi d'inspiration à cette campagne. Sa tradition d'accueil attentif, au sein des sites naturels les plus spectaculaires au monde, explique le vif intérêt de la marque pour l'environnement et sa préservation.

« Rien n'est plus source d'échanges et de rapprochement que le voyage. Où, pourquoi, comment... ces questions importent peu, car c'est l'acte même de voyager, quelle que soit la distance, qui ouvre l'esprit à la diversité et à l'inclusion, et fait avancer le monde », déclare Mansi Vagt, Directrice de l'enseigne Fairmont Hotels & Resorts.« C'est justement ce que célèbre la campagne Experience The Grandest of Feelings, qui traduit toute l'essence de Fairmont, quelle que soit la destination : centre-ville, île reculée, montagne, campagne... La sensation qui prime, c'est d'évoluer dans un lieu chargé de sens et porteur d'émotions. »



Dirigée par la célèbre réalisatrice Nathalie Canguilhem, le film de la campagne met à l'honneur cinq lieux emblématiques de l'enseigne : Montreux (Suisse), au Fairmont Le Montreux Palace ; New York, au Plaza, hôtel géré par la marque Fairmont ; Alberta (Canada), au Fairmont Banff Springs ; Colombie britannique (Canada), au Fairmont Hotel Vancouver ; sans oublier l'Afrique du Sud et ses paysages à couper le souffle. Un voyage transformateur prend forme au sein d'une nature préservée et d'intérieurs majestueux, faisant le lien entre des lieux historiques d'une grande beauté et les rêves d'une nouvelle génération de voyageurs aux aspirations contemporaines.

Susan Sarandon, actrice oscarisée et ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, endosse le rôle d'ambassadrice mondiale de la marque. Sa carrière cinématographique remarquable, sa réputation d'authenticité et d'humanité, et son action en faveur de l'évolution de la société… autant de qualités qui font d'elle un choix tout naturel pour Fairmont, qui partage le même esprit d'aventure, la même sophistication intemporelle, la même mission d'émancipation et la même démarche mêlant vision internationale et action locale. L'enseigne partage également l'engagement de l'actrice en faveur de l'environnement, ainsi que sa passion pour la découverte. Ouvrant et concluant le film de la campagne, Susan Sarandon nous guide à travers ce périple transformateur.







Jean-Guilhem Lamberti, Directeur de la création, Accor, ajoute : « Les marques ne sont jamais aussi fortes que lorsqu'elles restent fidèles à leur vision originelle. Avec cette campagne, j'ai voulu revenir aux prémices de la marque et exprimer tout l'émerveillement et le choc esthétique que l'on ressent en pénétrant dans un établissement Fairmont. Les sentiments les plus grands appellent les expressions les plus grandes : l'architecture majestueuse des hôtels rencontre les sites les mieux préservés et les plus impressionnants, dans la plus parfaite harmonie. Aussi la nature envahit-elle les espaces des hôtels et inversement, dans une symbiose visuellement saisissante. Tout cela s'avère très pertinent dans le contexte actuel, où chacun aspire à s'évader pour vivre des voyages uniques et redécouvrir la beauté et la majesté du monde qui nous entoure. »









L'approche avant-gardiste de Fairmont en matière d'hôtellerie implique nécessairement la préservation et la protection des paysages qui accueillent ses adresses. Voici 30 ans, Fairmont devenait la première enseigne hôtelière de luxe à déployer un programme international lié au développement durable, désormais intégré au programme Planet 21 du groupe Accor. La protection des sommets enneigés, des forêts, des océans et des cieux étoilés, pour que ceux-ci restent à jamais préservés, est un élément essentiel de la campagne Experience The Grandest of Feelings.

Cette campagne sera lancée sur les marchés du monde entier afin d'encourager cette curiosité naturelle qui nous pousse à partir en quête de nouveaux horizons : un restaurant qui nous transporte à travers le monde de par ses créations, une vue panoramique partagée avec des inconnus, ou encore une expérience culturelle inattendue… autant d'occasions qui nous rassemblent. Les voyages sont fédérateurs, mais seul Fairmont sait véritablement faire vivre ce sentiment d'émerveillement, dans un objectif assumé de préservation de la nature.

Par ailleurs, les établissements Fairmont Hotels & Resorts du monde entier lanceront, au cours des prochains mois, les offres The Grandest of Escapes Exclusively by Fairmont (Les plus belles des évasions, en exclusivité chez Fairmont), qui donneront vie à l'imaginaire et à la philosophie créative de l'enseigne en proposant un éventail d'expériences exceptionnelles, à vivre une fois dans sa vie.