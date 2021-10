L'Exposition Universelle de Dubaï : connecter les esprits pour mieux construire le futur

"Le Pavillon France est une opportunité exceptionnelle de démontrer l'expertise de Accor dans l'univers de l'hospitalité et de promouvoir notre programme de fidélité lifestyle avant-gardiste ALL auprès de millions de visiteurs." Mark Willis, Directeur Général Accor Moyen-Orient et Afrique.

Sur le pavillon, le Groupe propose une expérience immersive aux couleurs de ALL, réimaginant le futur du voyage, avec un labyrinthe composé de miroirs et d'écrans incurvés réparti en 4 zones: « Décoller pour votre escapade de rêve », « L'ultime expérience de restauration », « L'hospitalité au cœur de la nature » et « The place to be ». De la ville à la nature, en passant par des chalets conceptuels à des suites luxueuses, les visiteurs y vivent une expérience multisensorielle, pleine de surprises et ancrée dans la localité. Une illustration parfaite des expériences exceptionnelles que fait vivre le programme de fidélité lifestyle à ses membres au quotidien.

L'expertise et le savoir-faire de Accor prennent également vie à l'étage du Belvédère - regroupant les espaces professionnels et le restaurant sur une terrasse qui surplombe l'exposition - à travers les services de restauration pour les VIPs et partenaires du pavillon assurés par les équipes du Sofitel Dubai Downtown.



Pendant les 6 mois de l'Exposition universelle, Accor proposera des événements VIPs dont une soirée Sofitel La Nuitet une expérience culinaire inspirée par la gastronomie française en présence du Chef Yannick Alleno. Le Pavillon de France organisera également de nombreux événements, dont une programmation particulière le 2 octobre à l'occasion de la Journée de la France pour souligner la diversité des arts vivants et des arts de la rue français.

Pour découvrir l'univers ALL - Accor Live Limitless, rendez-vous au Pavillon France du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.