La valeur du jour à Paris - L'horizon s'éclaircit pour Accor

Le titre Accor affiche ce matin une des plus fortes hausses du SBF120, gagnant 1,89% à 29,04 euro après avoir gagné plus de 20% depuis le début de l’année. C'est aujourd'hui que Barclays a rendu publique sa décision de passer à « Performance en ligne » sur le groupe hôtelier au lieu de « Sous performance » précédemment, avec un objectif de cours relevé à 29 euros. Accor a annoncé hier la cession de sa participation résiduelle de 3,3% dans H World Group Limited, qui portait auparavant le nom de Huazhu Group Limited, pour 460 millions de dollars.



"Les perspectives d'Accor pour les 12 prochains mois ont considérablement évolué au cours des derniers mois " affirme Barclays, évoquant une conjoncture moins dégradée que prévu pour la zone euro, qui " améliore considérablement les perspectives ", et la réouverture plus rapide de la Chine, qui " laisse probablement au groupe une demande supplémentaire de plus de 6 % en 2023.



La cession de la participation d'Accor dans H World Group Limited permet de finaliser la création de valeur de l'investissement initié en 2016. La valeur de cession cumulée depuis 2019 atteint 1,2 milliard de dollars, à comparer à un investissement initial de moins de 200 millions de dollars. Ceci contribue à la stratégie " asset-light " de simplification du bilan du groupe. À l'issue de cette opération, Accor ne détient plus aucun titre du capital de H World.



Prenant en compte cette cession, Barclays envisage 500 millions d'euros de rachat d'actions au cours des prochains mois.



Accor et H World Group Limited poursuivent leur partenariat " fructueux et la dynamique de croissance initiée en 2016 ". L'accord de master-franchise a permis l'ouverture en Chine de 450 hôtels économiques et milieu de gamme, principalement sous les marques ibis, Novotel et Mercure. 190 ouvertures d'hôtels supplémentaires actuellement dans le pipeline sont prévues sur les 3 prochaines années.



Accor annonce également ce jour l'arrivée d'un nouveau venu au sein de son réseau: Handwritten Collection, portefeuille international d'établissements devant offir une expérience hôtelière " aussi intime que raffinée ". Accor enregistre plus de 110 prospects pour Handwritten dans le monde entier, totalisant plus de 11 500 chambres, dont 12 adresses déjà signées, parmi lesquelles 5 qui devraient faire leurs débuts dès le premier trimestre 2023.