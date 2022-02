Le groupe hôtelier Accor renoue avec les bénéfices grâce à la reprise de l'activité voyages.

"Malgré un début d'année perturbé par des restrictions sanitaires globales, 2021 a montré une amélioration significative de notre activité, dès le printemps, avec une reprise des tendances mois après mois jusqu'en décembre", a déclaré Sébastien Bazin, président-directeur général, dans un communiqué.

Le groupe, qui exploite les chaînes haut de gamme Sofitel et Pullman, ainsi que des marques économiques comme Ibis, a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 22 millions d'euros (24,69 millions de dollars) pour l'ensemble de l'exercice, après une perte de 391 millions un an plus tôt.

Le revenu par chambre disponible (RevPAR) du groupe, un indicateur clé de la performance de l'industrie hôtelière, a baissé de 46% en 2021 par rapport au niveau pré-pandémique de 2019, reflétant la résurgence de la pandémie COVID-19.

(1 $ = 0,8912 euros)