Les voyages d'affaires sont de retour aux États-Unis, ont déclaré cette semaine les directeurs d'hôtels lors d'une conférence à New York, alors que les entreprises de toutes tailles réservent de plus en plus de voyages à des niveaux et à des prix plus élevés qu'avant la pandémie.

Toutefois, les entreprises évitent les voyages d'affaires internationaux de longue durée et donnent la priorité aux voyages aux États-Unis. Les petites et moyennes entreprises ont été à l'origine de la reprise de ces deux dernières années, mais les réservations des grandes entreprises augmentent également.

"Les voyages d'affaires sont de retour et en constante augmentation", a déclaré Mark Hoplamazian, directeur général de Hyatt Hotels Corp, lundi en fin de journée, lors de la conférence internationale sur l'investissement dans l'industrie hôtelière organisée par l'université de New York (NYU International Hospitality Industry Investment Conference).

M. Hoplamazian a déclaré que les comptes d'entreprise de la société en avril ont augmenté de 12 % depuis le début de l'année et que le total des voyages d'affaires a augmenté de 6 % cumulativement d'une année à l'autre. Hyatt s'adresse principalement aux grandes entreprises.

Les petites et moyennes entreprises génèrent davantage d'affaires récurrentes car elles privilégient les réunions plus fréquentes et plus proches de leur domicile, a déclaré Sébastien Bazin, directeur général d'Accor.

Les prix pour les grandes entreprises sont en hausse de 5 % à 8 % pour les 12 prochains mois, a-t-il déclaré.

"Les affaires sont de retour, mais la composition des voyages d'affaires est différente", a-t-il déclaré.

La reprise des voyages d'affaires alimente également la reprise des voyages d'affaires en groupe, et ce à des prix plus élevés.

"Les voyages de groupe sont le segment le plus performant à l'heure actuelle", a déclaré Anthony Capuano, président-directeur général de Marriott International. "Pour obtenir les dates, l'espace et les villes souhaités, ils demandent s'ils peuvent réserver cinq, six ou sept ans à l'avance", a-t-il ajouté.

Selon M. Hoplamazian de Hyatt, les associations font preuve d'un grand intérêt pour obtenir les dates dont elles ont besoin.

"Dans certains cas, les activités de groupe, c'est-à-dire les grandes réunions, représentent une croissance des prix à un chiffre assez significative ", a déclaré M. Hoplamazian de Hyatt. (Reportage de Doyinsola Oladipo à New York ; Rédaction de Chris Reese)