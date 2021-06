Novotel fête la sortie du dernier film d'animation de Disney et Pixar: LUCA, véritable ode à l'Italie, à la jeunesse et à l'amitié

Attachments Original document

PARIS, le 15 juin 2021, l'une des principales marques du groupe, annonce aujourd'hui s'associer de nouveau avec Disney et Pixar à l'occasion de la sortie du film d'animation LUCA. Ce film familial, qui relate l'été inoubliable vécu par deux amis inséparables dans la ville balnéaire de Portorosso, sera disponible à partir du 18 juin sur Disney+. Novotel célébrera cet évènement en réservant des offres spéciales et de magnifiques surprises à ses clients, ses fans et ses followers, dans plus de 40 pays participants : Royaume-Uni, France, Corée du Sud, Canada, Chine, Mexique, Inde...« Novotel s'amuse toujours beaucoup dans le cadre de ses collaborations avec Disney et Pixar, qui offrent aux familles de merveilleuses occasions de se rapprocher, de se détendre et de partager les plus belles émotions », déclare Nadège Keryhuel, Directrice de l'expérience Novotel, Accor. « Les films Pixar sont très divertissants et sources d'inspiration pour les petits et les grands ; nous sommes donc ravis d'offrir à nos clients du monde entier la possibilité de passer des moments inoubliables en famille. »Novotel s'était déjà associé avec Disney et Pixar lors de la sortie de leurs films EN AVANT et SOUL. Le dernier-né des studios Pixar, LUCA, raconte une histoire d'enfance et d'amitié : un jeune monstre marin nommé Luca et son ami Alberto s'embarquent dans une suite d'aventures incroyables sur la Riviera italienne. Pour ce lancement, Novotel a créé une publicité co-brandée , composée d'extraits du film, mettant à l'honneur les souvenirs qui se construisent sur fond d'amitié. L'enseigne invitera ses clients à prendre des photos souvenirs, grâce à ses filtres inspirés de Luca, et à participer durant 10 jours à un défi sur le compte Instagram de Novotel . Les fans et les followers auront la possibilité de remporter de nombreux prix, notamment un séjour d'une semaine pour deux adultes et deux enfants dans l'établissement Novotel de leur choix à travers le monde.Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, les adresses Novotel seront source d'amusement grâce aux filtres inspirés des aventures italiennes de LUCA, disponibles en scannant les codes QR répartis dans les hôtels, qui inviteront les familles à prendre des photos souvenirs et à passer ensemble des moments ludiques et pleins de surprises. De retour chez eux, les clients et les fans pourront continuer à s'amuser grâce aux filtres exclusifs proposés sur les réseaux sociaux de Novotel.L'enseigne réserve depuis longtemps un accueil attentif aux familles et aux enfants, en offrant notamment à ces derniers des petits cadeaux à leur arrivée. L'hébergement de deux enfants de moins de 16 ans, dans la chambre de leurs parents, ainsi que le petit-déjeuner, sont offerts. Il est également possible de réserver une deuxième chambre familiale en bénéficiant d'une réduction de 50 %. Les familles quittant l'hôtel le dimanche peuvent profiter de leur journée en toute sérénité grâce à l'option départ tardif à 17h00 (sous réserve de disponibilité), ce qui leur laissera le temps de profiter des animations dans le hall d'entrée et des aires de jeux conçues pour les enfants de tout âge.###Novotel Hotels, Suites & Resorts propose des hôtels pensés comme des lieux de vie à la fois stimulants et réconfortants, où les clients peuvent reprendre le contrôle du temps pour profiter des moments qui comptent vraiment. La large gamme d'hôtels, de suites et de resorts de la marque offre une multitude de services pour les clients d'affaires et de loisirs - des chambres spacieuses et modulables au design simple et élégant, une restauration saine et équilibrée disponible 24h/24, des salles de réunion spécialisées, un personnel attentif et pro-actif, des zones famille, des lobby multifonctions et des salles de remise en forme accessibles. Novotel, qui compte plus de 530 établissements dans plus de 60 pays, fait partie du groupe Accor, un leader mondial de l'hôtellerie, fort de plus de 5 100 hôtels et de 10 000 espaces de restauration et bars implantés dans 110 pays.Luca, le dernier film d'animation des studios Disney et Pixar, est le récit initiatique d'un jeune garçon qui passe un été inoubliable à savourer des glaces, à manger des pâtes et à faire des balades à scooter. Luca partage ces aventures en compagnie de son nouveau meilleur ami. Mais leurs grandes vacances sont bientôt menacées par un secret bien gardé : les deux complices viennent en réalité d'un autre monde, et reprennent leur apparence de monstres marins lorsqu'ils plongent dans l'eau. Le casting vocal comprend Jacob Tremblay dans le rôle de Luca Paguro, Jack Dylan Grazer dans le rôle d'Alberto Scorfano, Emma Berman dans le rôle de Giulia Marcovaldo, Saverio Raimondo dans le rôle d'Ercole Visconti, Maya Rudolph dans le rôle de Daniela, la mère de Luca, Marco Barricelli dans le rôle de Massimo, le père de Giulia, Jim Gaffigan dans le rôle de Lorenzo, Sandy Martin dans le rôle de la grand-mère de Luca, et Giacomo Gianniotti dans le rôle d'un pêcheur local. Ce 24ème long métrage de Pixar Animation Studios est réalisé par Enrico Casarosa (La Luna), nominé aux Oscars, et produit par Andrea Warren (Lava, Cars 3). Le compositeur Dan Romer (Les Bêtes du Sud sauvage, Maniac) signe quant à lui la bande originale.@PixarLuca / @DisneyPlus@PixarLuca / @DisneyPlus@PixarLuca / @DisneyPlus#PixarLucaDisney+ est la plateforme de streaming de référence pour les films et les contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, entre autres. Intégré au segment Media et Entertainment Distribution de Disney et disponible sur la plupart des appareils connectés, Disney+ est une plateforme sans publicité proposant un large choix de longs métrages originaux, de documentaires, de séries en prises de vue réelles et animées, et de courts métrages. En plus d'un accès sans précédent à son incomparable catalogue de films et de contenus TV, ce service accueille les dernières nouveautés des studios Disney. Disney+ est disponible dans le cadre d'un forfait comprenant Disney+, Hulu et ESPN+. Rendez-vous sur DisneyPlus.com pour vous abonner et/ou en savoir plus sur ce service.