Pas d'expérience, pas de CV, vous êtes embauché ! Les hôtels se battent pour le personnel

Des milliers de travailleurs ont quitté l'industrie hôtelière lorsque les voyages internationaux ont été interrompus pendant la pandémie de COVID-19. Beaucoup ont choisi de ne pas revenir, trouvant un emploi mieux rémunéré ailleurs, laissant les hôteliers face à une pénurie désespérée.

Le plus grand hôtelier européen, Accor, mène des initiatives à l'essai pour recruter des personnes qui n'ont jamais travaillé dans le secteur, a déclaré Sébastien Bazin, directeur général, dans une interview accordée à Reuters lors du Forum économique du Qatar le mois dernier.

Accor, qui exploite des marques comme Mercure, ibis et Fairmont dans plus de 110 pays, a besoin de 35 000 travailleurs dans le monde, a-t-il déclaré.

"Nous avons essayé à Lyon et à Bordeaux il y a dix jours et ce week-end, nous faisons passer des entretiens à des personnes sans CV, sans expérience professionnelle préalable et elles sont embauchées dans les 24 heures", a déclaré Bazin.

À court terme, Accor remplit les postes en France avec des jeunes et des migrants, tout en limitant les services.

"Ce sont des étudiants, des gens qui viennent d'Afrique du Nord", a déclaré Bazin. "Et en gros, fermer les restaurants pour le déjeuner ou (les ouvrir) seulement cinq jours par semaine. Il n'y a pas d'autre solution."

Les nouvelles recrues reçoivent une formation de six heures et apprennent sur le tas, a-t-il précisé.

Le manque de personnel est particulièrement pressant en Espagne et au Portugal, où le tourisme représentait respectivement 13 % et 15 % de la production économique avant la pandémie.

Les hôteliers y proposent des salaires plus élevés, des logements gratuits et des avantages comme des primes et une assurance maladie.

"De nombreux employés ont décidé de passer à d'autres secteurs, nous recommençons donc une industrie à partir de zéro et nous devons nous battre pour les talents", a déclaré Gabriel Escarrer, PDG de l'hôtelier espagnol Melia, aux journalistes à Madrid.

Pour attirer du personnel, son entreprise a récemment fourni des logements, parfois dans des chambres d'hôtel, en raison d'une pénurie de logements locatifs près de ses stations balnéaires.

Les petits hôteliers sont confrontés à des défis similaires en matière de personnel.

Le directeur des opérations de l'Hotel Mundial, l'un des hôtels les plus emblématiques de Lisbonne, a déclaré qu'il essayait actuellement de recruter 59 travailleurs. Sans personnel suffisant, il craint que certains hôtels ne réduisent le nombre de clients et la gamme de services qu'ils peuvent offrir.

"Si nous ne pouvons pas recruter, nous devrons réduire les services", a-t-il déclaré. "C'est regrettable et dramatique pour une industrie qui n'a pas eu de revenus au cours des deux dernières années".

NOUS AVONS ÉTÉ AVEUGLES

À travers l'Espagne et le Portugal, deux des principales destinations touristiques d'Europe, le scénario se répercute dans les bars, les restaurants et les hôtels - les réservations tant attendues mais à un coût qu'ils peinent à assumer.

Jose Carlos Sac, 52 ans, ne peut ouvrir son bar madrilène, Tabanco de Jerez, que le week-end, lorsque les étudiants ayant besoin d'argent supplémentaire n'ont pas cours et sont disponibles pour travailler.

"Pendant la semaine, nous ne pouvons pas ouvrir parce que nous n'avons pas de bras, ils étudient", dit-il en montrant du doigt sa main-d'œuvre étudiante qui dresse les tables un samedi.

Dans le quartier vibrant de La Latina à Madrid, le propriétaire de la taverne Angosta, Mariveni Rodriguez, a embauché des migrants pour la haute saison.

"Nous donnons l'opportunité aux migrants qui viennent avec le désir de travailler car ils n'ont pas de soutien familial ou institutionnel", dit-elle.

Il manque 200 000 travailleurs dans le secteur de la restauration en Espagne et les hôtels portugais ont besoin d'au moins 15 000 personnes supplémentaires pour répondre à la demande croissante, selon les associations nationales de l'hôtellerie.

"La solution sera sûrement de payer plus", a déclaré Jose Luis Yzuel, de l'association du secteur des services de restauration.

Des tentatives sont faites pour attirer les travailleurs à nouveau. En Espagne, les bars et les restaurants ont augmenté les salaires des travailleurs de près de 60 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente, selon les données officielles. Mais l'industrie du tourisme reste le secteur qui paie le moins ses employés, environ 1 150 euros (1 200 $) par mois.

Au Portugal voisin, les salaires des travailleurs de l'hôtellerie devraient augmenter de 7 % cette année, selon une enquête de la banque centrale et de l'Institut national des statistiques, mais le salaire moyen dans le secteur est de 881 euros par mois, au-dessus du salaire minimum de 705 euros.

M. Bazin a déclaré que lorsque les hôtels ne sont occupés qu'à 60 ou 70 %, ils peuvent faire face à des pénuries de personnel, mais que le moment critique viendra lorsqu'ils seront entièrement réservés.

"Le problème que j'ai, c'est que lorsque je sais qu'entre début juillet et fin août, nous serons occupés à 100 %, puis-je servir tous les gens ?" a-t-il déclaré.

Par le passé, l'industrie n'a ni payé suffisamment ni mis l'accent sur le développement du personnel, a déclaré Bazin.

"La moitié du problème est que nous avons été aveugles, nous n'avons pas prêté attention à beaucoup de gens et nous avons probablement sous-payé certaines personnes pendant trop longtemps aussi", a-t-il dit. "C'est donc un signal d'alarme".

(1 $ = 0,9610 euros)