Tourisme: les séjours marchands des Français ont battu des records en 2022 (baromètre Opodo)

L’année 2022 marque une hausse significative des séjours marchands (soit avec hébergement payant), affirme le baromètre réalisé par le cabinet Raffour Interactif pour la société Opodo. Les Français de 15 ans et plus de métropole ont battu en 2022 deux records de taux de départ. 41% d’entre eux sont partis en courts séjours marchands de loisir soit une hausse de 2 points par rapport à l’année 2021, qui avait pourtant déjà établi un record. Parallèlement 42% d’entre eux sont partis en longs séjours marchands de loisir soit une progression de 3 points par rapport à 2021.



" En 2022, 80% des Français de métropole partis ont choisi la France métropolitaine ", alors qu' " ils étaient 84% en 2021 " relève Guy Raffour, auteur de l'étude. " La destination France est revenue à sa part de marché plus traditionnelle après deux années de pandémie qui ont oblitéré nombre de voyages à l'étranger ".



" Fortement altérées pendant la pandémie, les destinations étrangères ou les Dom-Tom retrouvent une grande partie de leur clientèle ". Le taux de départ dans ces destinations a été en 2022 (base Français partis) de 45% contre 32% en 2021, soit une hausse de 13 points après une hausse de 12 points en 2021 par rapport à 2020. " Ces hausses ne permettent pas encore d'atteindre le niveau de 2019 où ce taux culminait à 52%, mais la forte reprise se poursuit " conclut Guy Raffour.