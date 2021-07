Valeurs à suivre à Paris mercredi 28 juillet 2021

© AOF 2021

ACCORLe groupe hôtelier publiera ses résultats au premier semestre.ADPLe réseau d'aéroports parisiens publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.AIRBUSL'avionneur publiera ses résultats au premier semestre.BICLe fabricant de stylo, rasoirs et briquets jetables publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.CAPGEMINILe groupe de conseil publiera (avant Bourse) ses résultats au premier semestre.CASINO/BNP PARIBASBNP Paribas, le groupe Casino et Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont signé un accord d'exclusivité, en vue de l'acquisition par le premier de de FLOA, un des leaders français des paiements et filiale des deux autres sociétés, pour un montant total de 258 millions d'euros pour des fonds propres s'élevant à 184 millions d'euros à fin 2020. Il serait réparti pour moitié entre le groupe Casino et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, soit 129 millions d'euros chacun.CGGLe groupe parapétrolier publiera (avant Bourse) ses résultats au premier semestre.COFACEL'assureur publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.CARREFOURLe distributeur publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.DANONELa société agroalimentaire publiera ses résultats au premier semestre.ELISLa société de nettoyage et d'hygiène publiera (avant Bourse) ses résultats au premier semestre.EURAZEOLa société d'investissement publiera (avant bourse) ses résultats au premier semestre.EUROPCAREn réponse à des rumeurs de marché, Europcar Mobility Group a confirmé être en discussions avancées avec un consortium composé de Volkswagen Group, Attestor Limited et Pon Holdings B.V. pour une opération sur son capital sous forme d'une éventuelle offre publique d'achat à un prix de l'ordre de 50 centimes d'euros par action. " Il n'y a aucune certitude quant à l'issue de ces discussions et la société tiendra le marché informé rapidement " a précisé le spécialiste de la location de véhicules.GTTLe groupe parapétrolier publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.JCDECAUXLe spécialiste de la communication extérieure publiera ses résultats au premier semestre.KERINGKering a présenté un résultat net, part du groupe, de 1,48 milliard d'euros, en progression de 442,60%. Multiplié par plus de 2,3 par rapport à 2020, le résultat opérationnel courant du groupe de luxe a atteint 2,237 milliards d'euros et s'approche du niveau du premier semestre 2019. La marge opérationnelle courante a progressé de 10,1 points pour atteindre 27,8%, portée par le rebond de la performance de toutes les Maisons. Gucci a vu son résultat opérationnel courant augmenter de 82,4% à 1,694 milliard d'euros.M6Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé de M6 a atteint 165 millions d'euros, en progression de 95,7%, reflétant essentiellement la hausse des revenus publicitaires. Il intègre en outre l'impact de la comptabilisation d'aides publiques exceptionnelles à hauteur de 16,9 millions. Hors éléments non récurrents, l'EBITA a retrouvé son niveau du premier semestre 2019 (148,1 millions d'euros vs 148,3 millions d'euros). La marge opérationnelle s'est élevé à 23%, hors aides publiques, contre 15,1% au premier semestre 2020 et 20,7% au premier semestre 2019.MERCIALYSLa foncière publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.NEXANSLe fabricant de câbles publiera (avant Bourse) ses résultats au premier semestre.RALLYELa holding maison-mère de Casino publiera (avant Bourse) ses résultats au premier semestre.SAFRANL'équipementier aéronautique publiera ses résultats au premier semestre.SOLOCALLa société de communication et de marketing publiera (avant Bourse) ses résultats au premier semestre.SOLUTIONS 30Au deuxième trimestre, Solutions 30 a enregistré un chiffre d'affaires de 216,0 M€, en hausse de +22,9% (+19,8% en organique). " Cette croissance organique très soutenue est notamment tirée par les contrats majeurs signés fin 2020 en Belgique dans le domaine de l'énergie, et au 1er semestre 2021 en Italie et en Espagne dans le secteur des télécoms " a expliqué le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies.SQLISQLI a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 58 millions au deuxième trimestre 2021, en croissance de 13%. Cette performance porte le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre à 114,3 millions d'euros, en croissance de 4%. À périmètre et taux de change constants, il a augmenté de 2%. " Grâce à un fort rebond de l'activité en France au 2ème trimestre 2021 et à une dynamique toujours favorable à l'international, le groupe enregistre des revenus en croissance à fin juin, supérieurs à son objectif à mi-exercice " s'est félicité le groupe européen de services dédiés au monde du digital.SUEZLe groupe de services à l'environnement publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.TELEPERFORMANCELe leader des centres d'appels publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.VEOLIALe groupe de services à l'environnement publiera ses résultats au premier semestre.VIVENDILe géant des médias publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.