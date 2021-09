Accor Acquisition Company : Goldman Sachs dépasse les 10%

La société de droit de l'état du Delaware The Goldman Sachs Group a déclaré avoir franchi en hausse, le 3 septembre 2021, par suite d'une acquisition d'actions Accor Acquisition Company hors marché, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Accor Acquisition Company.



The Goldman Sachs Group détient, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Goldman Sachs International et Goldman Sachs Bank Europe SE qu'elle contrôle, 4 144 831 actions Accor Acquisition Company représentant autant de droits de vote, soit 10,75% du capital et des droits de vote de cette société.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.