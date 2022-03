Accor Acquisition Company : UBS Group sous les 5% de capital

Graphique ACCOR ACQUISITION COMPANY S.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Dirigeants et Administrateurs Amir Nahai Managing Director Pierre Boisselier Chief Financial Officer Sébastien Marie Bazin Chairman Nicolas Broussaud Chief Investment Officer Natacha Valla Independent Director