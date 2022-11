Accor Acquisition S A : Document AMF CP. 222C2463

222C2463

8 novembre 2022

Déclaration de franchissement de seuils et déclaration d'intention

(article L. 233-7 du code de commerce)

ACCOR ACQUISITION COMPANY

(Euronext Paris)

1. Par courrier reçu le 7 novembre 2022, la société Goldman Sachs International (Plumtree Court, 25 Shoe Lane, Londres, EC4A 4AU, Royaume-Uni) a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 3 novembre 2022, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société ACCOR ACQUISITION COMPANY et détenir individuellement 3 835 012 actions ACCOR ACQUISITION COMPANY représentant autant de droits de vote, soit 10,93% du capital et des droits de vote de cette société1.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions ACCOR ACQUISITION COMPANY hors marché.

À cette occasion, la société de droit de l'état du Delaware The Goldman Sachs Group, Inc. (Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE19801, Etats-Unis)n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 3 novembre 2022, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Goldman Sachs International et Goldman Sachs Bank Europe SE qu'elle contrôle, 4 235 012 actions ACCOR ACQUISITION COMPANY représentant autant de droits de vote, soit 12,07% du capital et des droits de vote de cette société2, répartis comme suit :

Actions et droits de vote % capital et droits de vote Goldman Sachs International 3 835 012 10,93 Goldman Sachs Bank Europe SE 400 000 1,14 Total The Goldman Sachs Group, Inc. 4 235 012 12,07

Au titre de l'article L. 233-9 I, 6° du code de commerce, The Goldman Sachs Group, Inc. a précisé détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 835 590 actions ACCOR ACQUISITION COMPANY (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant d'un prêt de titre avec « right to recall » portant sur autant d'actions ACCOR ACQUISITION COMPANY et lui permettant de rappeler à tout moment lesdites actions.

1 Sur la base d'un capital composé de 35 090 296 actions représentant autant de droits de vote en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

