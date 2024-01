(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Accrol Group Holdings PLC - Fabricant de rouleaux de papier hygiénique sous marque de distributeur basé à Blackburn, en Angleterre - Acquisition de Severn Delta Ltd, fabricant de lingettes humides et de feuilles pour sèche-linge. L'acquisition est financée par les réserves de trésorerie, pour un multiple de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de "moins de 3x avant synergies". Accrol ajoute : "L'acquisition de Severn Delta démontre l'ambition du groupe de s'étendre à d'autres produits ménagers par le biais d'acquisitions stratégiques et complémentaires qui renforcent et élargissent l'offre de produits existante. Severn Delta apporte une capacité supplémentaire et de nouvelles compétences au segment en croissance des lingettes humides d'Accrol".

----------

Artemis Resources Ltd - Société d'exploration axée sur l'or, le cuivre et le lithium en Australie occidentale - Début des travaux de reconnaissance du sol dans les concessions de West Pilbara. Les zones sondées se trouvent "à moins de 20 kilomètres" du projet de lithium Andover d'Azure Minerals. "Nous sommes heureux que les travaux de reconnaissance au sol reprennent sous peu dans les zones de nos concessions détenues à 100 %. Compte tenu du succès de l'exploration d'Azure Minerals sur le projet Andover et des résultats obtenus à ce jour sur la JV Osborne que nous avons avec GreenTech Metals, nous pensons que les tènements que nous détenons à 100% ont un bon potentiel pour obtenir des résultats d'exploration positifs pour la minéralisation en lithium", déclare George Ventouras, directeur exécutif de l'entreprise.

----------

Sunrise Resources PLC - projets de minerais industriels au Nevada - Sunrise indique qu'une commission d'extension de 100 000 USD a été reçue de Tolsa USA Inc, prolongeant l'option d'achat par cette dernière du projet de sépiolite de Pioche pour un montant accru de 1,4 million USD jusqu'au 28 décembre. "Si l'option d'achat est exercée par Tolsa, la société conservera une redevance ad velorem de 3% sur la production future de sépiolite", ajoute Sunrise.

----------

Hydrogen Future Industries PLC - Développeur londonien d'un système de production d'hydrogène vert basé sur l'énergie éolienne - Lance sa première étude de faisabilité dans le secteur minier, aux côtés d'une "grande entreprise minière sur un site minier en activité aux États-Unis". L'étude doit étudier le potentiel d'utilisation des "eaux usées provenant des résidus miniers comme matière première pour produire de l'énergie propre et de l'eau propre comme sous-produit pour les opérations minières sur le site". En outre, elle conclut un accord avec la société australienne Capricorn Clean Energy Ltd pour des travaux liés au programme régional de micro-réseaux de l'Agence australienne pour les énergies renouvelables (Australian Renewable Energy Agency's Regional Microgrids Program). Ce programme vise à soutenir le développement de micro-réseaux d'énergie renouvelable dans les régions d'Australie. Par ailleurs, l'entreprise Tower Green Holdings Ltd, qui fait l'objet d'un investissement, a réalisé "des progrès significatifs dans le développement de sa position en tant que développeur d'infrastructures d'hydrogène pour le sud-ouest de l'Angleterre".

----------

Cykel AI PLC - Société de technologies artificielles basée à Londres - Les actions ont été suspendues avec effet jeudi, avant une annonce prévue.

----------

Inspiration Healthcare Group PLC - Entreprise de technologie médicale basée à Crawley, en Angleterre - déclare que les filiales d'exploitation basées au Royaume-Uni ont obtenu la certification du Medical Device Single Audit Program, qui confirme que les systèmes de gestion de la qualité sont conformes aux normes réglementaires de l'UE, des États-Unis, du Japon, de l'Australie et du Canada. Inspiration ajoute : "La certification MDSAP est une initiative mondiale qui permet aux fabricants de dispositifs médicaux de se soumettre à un audit réglementaire unique afin de démontrer leur conformité aux exigences de qualité et de réglementation de plusieurs juridictions internationales."

----------

tinyBuild Inc - Développeur et éditeur de jeux vidéo basé à Seattle, Washington - annonce que l'assemblée extraordinaire des actionnaires a été ajournée. Initialement prévue jeudi, elle aura lieu la semaine prochaine, vendredi. tinyBuild indique que "certains actionnaires importants n'ont pas été en mesure de voter en faveur des deux résolutions" en raison des jours fériés. Les résolutions visent à approuver une levée de fonds par offre ouverte. tinyBuild ajoute : "La société a reçu plus de 99% des votes de ses actionnaires : "La société a reçu plus de 99% des votes exprimés à ce jour en faveur des deux résolutions et le conseil d'administration est donc confiant que les résolutions seront adoptées lors de l'assemblée ajournée. Il ajoute : "La société rappelle que si les résolutions ne sont pas adoptées lors de l'assemblée extraordinaire ou de toute assemblée ajournée, la levée de fonds n'aura pas lieu et le produit de la levée de fonds ne sera pas reçu par la société. En décembre, tinyBuild a déclaré avoir levé 12 millions USD grâce à un placement et à une souscription d'actions nouvelles à 5 pence chacune et qu'elle prévoyait de lever 2,2 millions USD supplémentaires par le biais d'une offre ouverte aux actionnaires existants.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.