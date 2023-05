Accrol prévoit des résultats annuels conformes aux prévisions du marché

Accrol Group Holdings PLC - fabricant de rouleaux de papier hygiénique de marque privée basé à Blackburn, en Angleterre - prévoit que le chiffre d'affaires et le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'exercice clos le 30 avril seront conformes aux attentes actuelles du marché. Pour l'exercice 2022, l'Ebitda ajusté était de 9,1 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires devrait s'élever à 241,8 millions de livres sterling pour l'exercice 2023, soit une hausse de 52 % par rapport aux 159,5 millions de livres sterling de l'exercice précédent.

En ce qui concerne l'avenir, la société se dit bien placée pour aborder l'exercice 2024, les marges devant se redresser vers les niveaux d'avant la pandémie à un "rythme plus rapide que ce qui avait été annoncé précédemment, le groupe bénéficiant des investissements importants réalisés ces dernières années et de l'amélioration de la composition du chiffre d'affaires". La société ajoute que les prix devraient diminuer au cours de l'année à venir, tandis que les volumes devraient croître plus rapidement que l'ensemble du secteur des marques de distributeur.

Gareth Jenkins, directeur général, déclare : "Accrol a beaucoup investi et est entièrement automatisée. Grâce à sa clientèle enviable, à l'élargissement de ses sources de revenus, à sa capacité de réserve et à l'excellence de son service à la clientèle, le groupe est très bien placé pour tirer parti de l'évolution de la dynamique des dépenses de consommation, particulièrement évidente sur le marché des produits en papier tissu."

Cours actuel de l'action : 36,00 pence

Variation sur 12 mois : + 53 %.

